LasCosasComoSon: Ana Karen y la tragedia que se pudo evitar

Ana Karen García era una jovencita de 19 años, estudiosa, responsable y dedicada a perseguir su sueño de ser doctora. El domingo pasado Dennis, su novio, llegó a su casa y decidieron salir a comprar una pizza en la moto de él. Todo iba bien, como cualquier otro día, incluso alcanzó a marcarle a su mamá para avisarle que ya iban de vuela cuando comenzó a llover, lamentablemente fue una lluvia como hace mucho no ocurría en el Estado de México y en lo particular en la colonia el caracol, en Tlalnepantla.

El torrente fue tal que el agua, aprovechando la pendiente de la vialidad en la avenida la presa, formó una especie de río que descendía a toda velocidad. Los dos jóvenes iban subiendo por ahí pero la fuerza del agua era tal que terminaron cayéndose de la moto. Dennis logró agarrarse de un árbol pero Ana Karen si fue arrastrada por el agua que bajaba hacia el río de los remedios.

Ese, era Dennis, preguntando por Ana Karen, le dijeron que ya la habían ayudado para tranquilizarlo y que se concentrara en salvarse sin embargo la realidad era otra… ese mismo domingo se giró una ficha para su localización y se activaron los protocolos de búsqueda, personal de protección civil recorrió a pie los túneles del desagüe desde el punto en el que desapareció hasta San Juan Ixhuatepec. Pasaban las horas y los días y la búsqueda se ampliaba pero las esperanzas disminuían.

Finalmente, la mañana del miércoles, 3 días después de no saber nada de ella, su cuerpo fue localizado por pobladores de Santa Ana Ahuehueapan, en tula; hidalgo, en un ramal de la presa Endhó a 105 kms de distancia. Sin duda se trata de un tragedia, de un terrible accidente, pero de ahí la importancia de nuestra insistencia en medios cuando hablamos de lluvias e inundaciones.

Justo a esto nos referimos cuando les pedimos “extremar precauciones”, de hacer caso de las indicaciones de protección civil, de la gente que sabe, de la gente que puede dimensionar el peor escenario, el escenario que hoy está viviendo, como pesadilla, la familia de Ana Karen. No importa el escenario, es que ¿qué voy a hacer con mi bici? ¿Qué voy a hacer con mi moto? ¿Cómo voy a dejar mi carro?

Por favor, antes de tomar una decisión sobre lo material analicen el peor escenario, ese del cual no hay para atrás, para el que no hay solución ni forma de recuperar lo perdido. Increíblemente historias tan dolientes y tristes como ésta no están ajenas de esos cuya “humanidad” está en duda y es que otra vez, hubo quien buscó sacar provecho de esto.

En redes sociales aseguran que una cuenta bajo el nombre de Andreita Martínez, pedía $1,500 pesos para los gastos funerarios y que algunas personas se acercaron para ver como podían apoyar. Ojo, la propia familia de Ana Karen aclaró que no están buscando apoyo en redes y que era un engaño. Así que la intención de esta columna es doble, lo primero y más importante: desear pronta resignación a la familia de Ana Karen y a ella un descanso eterno, aún quedan semanas de lluvias por delante, por favor, tengan muchísimo cuidado pero más cuidado con esos desgraciados que no respetan nada ni a nadie.