Le quitan otros 618 millones de pesos al INE para destinarlo a los Cendis bajo el mando del PT

En medio del escándalo por contrataciones irregulares y desvío de recursos dentro del árbitro electoral, la mayoría de Morena, el PT y el Partido Verde le asestó un nuevo golpe al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el legislador petista Reginaldo Sandoval presentó una reserva para aplicar un recorte adicional de 618 millones 17 mil 896 pesos al organismo electoral. Con esta modificación, los fondos que le retiraron al instituto se destinaron directamente al programa de Expansión de la Educación Inicial de la SEP, pasando de 866.4 a mil 484.5 millones de pesos.

Este nuevo tijerazo se suma a la drástica reducción aprobada apenas un día antes en la Comisión de Presupuesto, donde se acordó quitarle 5 mil millones de pesos al INE. Aquella bolsa inicial fue redistribuida entre cuatro secretarías clave del gobierno federal:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) absorbió 3 mil millones de pesos para fortalecer el programa La Escuela es Nuestra;

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se quedó con mil millones repartidos entre siete unidades y organismos descentralizados;

(Semarnat) se quedó con mil millones repartidos entre siete unidades y organismos descentralizados; La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recibió 700 millones para las operaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC);

para las operaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); La Secretaría de Gobernación (Segob) obtuvo 300 millones etiquetados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

¡Otro recorte al @INEMexico! @PartidoMorenaMx y aliados aprobaron quitarle 618 millones de pesos para destinarlos a los Cendis vinculados al @PTnacionalMX@AccionNacional denuncia un presunto esquema de corrupción y triangulación de recursos que beneficiaría a Alberto Anaya.… pic.twitter.com/gpKE1mSpmX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

El PAN acusa trampa y triangulación de fondos hacia los Cendis del PT

La aprobación del ajuste de 618 millones de pesos encendió de inmediato los ánimos en San Lázaro. Desde la tribuna, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) denunció que el traspaso de recursos hacia la educación inicial es una jugada opaca para triangular dinero público hacia los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), los cuales operan bajo el control político y la estructura directa del PT.

Los diputados panistas aseguraron que este movimiento replica los mismos esquemas de corrupción y favores que se vieron durante la gestión de Guadalupe Taddei en el INE. Además, alertaron que esta triangulación financiera sirve para enriquecer al dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, calculando que el monto equivale a un beneficio directo de unos 30 millones de pesos para la bolsa de cada legislador petista. Pese a las acusaciones de la oposición por la falta de fiscalización en esos centros, el bloque oficialista hizo valer su mayoría para aprobar la reserva, dejando al INE con un recorte acumulado que supera los 5 mil 618 millones de pesos rumbo a 2027.