¿Cómo llegó un león africano a una casa de Jojutla, Morelos? Lo hallaron desnutrido

¿De quién era y por qué lo tenía? Un ejemplar de un león africano se encontraba dentro de una casa en el municipio de Jojutla, estado de Morelos.

Las autoridades lo rescataron, pero cuando fue puesto a salvo, se percataron que el animal presentaba señales de desnutrición, de acuerdo con la General del Estado de Morelos.

¿Dónde estaba el león africano que rescataron en Morelos?

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Sur Poniente aseguraron un león africano, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en el poblado de Tequesquitengo.

En el rescate del animal participaron elementos de la AIC con apoyo de elementos de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, quienes ingresaron al inmueble.

#FiscalíaMorelosInforma📄AIC ASEGURA LEÓN AFRICANO EN INMUEBLE DE JOJUTLA



● Durante el operativo aseguraron al felino en probable estado de desnutrición y vulnerabilidad



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León africano estaba en una jaula en un patio

El felino fue hallado al interior de una jaula, en condiciones de probable desnutrición y vulnerabilidad, por lo cual se dio aviso a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su adecuado cuidado, traslado y resguardo.

Era un león africano, color café, al interior de una jaula de tres metros de ancho por cuatro de largo aproximadamente, localizada en el patio de la vivienda.

No obstante, luego del operativo para rescatar al león, no se tiene el reporte de personas detenidas o cómo es que el animal llegó ahí y desde cuándo estaba en esas condiciones.

