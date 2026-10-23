¿Un meme te puede llevar a prisión? ARTICLE 19 rechaza la nueva “Ley Antimemes”

La llamada “Ley Antimemes” ya pasó por la Cámara de Diputados, pero la discusión está lejos de terminar. ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal podría abrir la puerta a sanciones contra expresiones críticas, sátiras y contenidos que utilizan símbolos oficiales.

El decreto fue aprobado por los diputados sin cambios respecto a la minuta del Senado y enviado al Ejecutivo Federal. Ahora, la organización pide que se formulen observaciones para corregir los puntos que considera peligrosos para la libertad de expresión.

¿Qué castiga la Ley Antimemes y por qué genera polémica?

La reforma contempla penas de prisión por el uso o la imitación de la identidad gráfica gubernamental cuando existan elementos relacionados con actividades comerciales, engaño e intención de cometer un delito.

El problema, señala ARTICLE 19, es que la redacción no establece suficientes garantías para distinguir un posible fraude del uso legítimo de logotipos, imágenes o símbolos institucionales con fines informativos, artísticos, críticos o satíricos.

Aunque combatir el fraude es un objetivo válido, la organización considera que las disposiciones deben ser claras para evitar que se utilicen contra quienes cuestionan a las autoridades.

📵 Aprueban la llamada Ley #Antimemes sin cambios respecto de la minuta del Senado. Esto representa un retroceso para la libertad de expresión al permitir interpretaciones que podrían utilizarse para perseguir y sancionar expresiones legítimas: https://t.co/fw6L7yqrD0 https://t.co/WE97tmrd4U — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) October 22, 2026

¿Pueden sancionarte por hacer un meme de una institución pública?

El riesgo señalado por ARTICLE 19 no significa que cualquier meme vaya a ser castigado automáticamente. La preocupación es que la ambigüedad de la norma permita interpretaciones que terminen en investigaciones penales contra personas que utilizan elementos oficiales para hacer crítica o sátira.

Periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos podrían verse afectados si una publicación se interpreta como un uso ilícito de la identidad gráfica gubernamental.

Incluso sin una condena, enfrentar una investigación puede generar miedo y llevar a que algunas personas dejen de publicar contenidos por temor a posibles consecuencias legales.

¿Qué dice ARTICLE 19 sobre las penas de prisión?

La organización cuestiona que se recurra al derecho penal sin demostrar que las sanciones son necesarias y proporcionales. El artículo 22 de la Constitución mexicana establece límites a las penas, por lo que, sostiene ARTICLE 19, el Estado debe justificar por qué no serían suficientes medidas menos restrictivas.

También advierte sobre un cambio al artículo 429 del Código Penal Federal, que establece que los delitos previstos en ese título “se considerarán cometidos en forma dolosa”.

Según la organización, esta disposición podría interpretarse como una presunción de intención delictiva, en lugar de exigir al Ministerio Público que la acredite en cada caso. Si se aplicara de esa manera, entraría en conflicto con la presunción de inocencia y podría trasladar indebidamente a las personas acusadas la obligación de demostrar que no actuaron con intención de delinquir.

¿Qué tiene que ver el T-MEC con la Ley Antimemes?

La reforma también se ha relacionado con compromisos derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, ARTICLE 19 sostiene que la armonización de las normas comerciales no exime al Estado mexicano de respetar la Constitución ni los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión y el debido proceso.

Para la organización, las reglas contra el fraude y la piratería deben aplicarse sin convertir la protección de marcas o símbolos institucionales en una herramienta para perseguir expresiones legítimas.

¿Qué pide ARTICLE 19 al Gobierno federal?

La organización llamó al Ejecutivo Federal a formular observaciones al decreto y devolverlo al Congreso de la Unión para corregir los riesgos que identifica.

También pidió a los legisladores establecer reglas precisas y garantías que permitan distinguir los actos fraudulentos de la crítica, la creación artística, el trabajo periodístico y la sátira política.

La discusión de fondo va más allá de los memes, se trata de establecer hasta dónde puede llegar la protección de la identidad institucional sin poner en riesgo el derecho de la ciudadanía a cuestionar al poder.