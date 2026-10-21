Oposición adelanta voto en contra de la “Ley Antimemes 2" en Cámara de Diputados; Inicia discusión en el pleno

Con pancartas de memes colocadas directamente en las curules del salón de sesiones, la oposición en la Cámara de Diputados adelantó su rechazo a la llamada "Ley Antimemes 2". En un ambiente de alta tensión parlamentaria, el Pleno de San Lázaro dio inicio a la discusión del dictamen que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar hasta con cinco años de prisión a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore sin autorización emblemas, logotipos o la identidad gráfica gubernamental a través de cualquier medio.

La bancada de oposición denunció que el proyecto enviado desde el Senado carece de salvaguardas explícitas para el periodismo, la caricatura y la parodia política, por lo que su redacción ambigua abre la puerta a que el uso de logos oficiales en sátiras o críticas al gobierno sea catalogado como un delito penal. Los legisladores de Morena y sus aliados defienden que la medida busca frenar la usurpación de identidad institucional y la delincuencia digital; sin embargo, las bancadas opositoras advierten que se trata de un intento velado de censura sobre la libertad de expresión que podría terminar criminalizando el humor político de la ciudadanía.

*Información en desarrollo