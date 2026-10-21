Oposición adelanta voto en contra de la “Ley Antimemes 2" en Cámara de Diputados; Inicia discusión en el pleno
Arranca la discusión de la “Ley Antimemes 2"; la oposición llena el Pleno de imágenes en defensa de la sátira y acusan un peligro inminente en la libertad de expresión.
Con pancartas de memes colocadas directamente en las curules del salón de sesiones, la oposición en la Cámara de Diputados adelantó su rechazo a la llamada "Ley Antimemes 2". En un ambiente de alta tensión parlamentaria, el Pleno de San Lázaro dio inicio a la discusión del dictamen que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar hasta con cinco años de prisión a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore sin autorización emblemas, logotipos o la identidad gráfica gubernamental a través de cualquier medio.
La bancada de oposición denunció que el proyecto enviado desde el Senado carece de salvaguardas explícitas para el periodismo, la caricatura y la parodia política, por lo que su redacción ambigua abre la puerta a que el uso de logos oficiales en sátiras o críticas al gobierno sea catalogado como un delito penal. Los legisladores de Morena y sus aliados defienden que la medida busca frenar la usurpación de identidad institucional y la delincuencia digital; sin embargo, las bancadas opositoras advierten que se trata de un intento velado de censura sobre la libertad de expresión que podría terminar criminalizando el humor político de la ciudadanía.
*Información en desarrollo