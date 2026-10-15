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Consecuencias para todos los mexicanos: Ley Federal de Derechos para 2027 amenaza a la investigación médica

Ley Federal de Derechos para el 2027 amenaza la investigación médica y el acceso a transfusiones sanguíneas en México.

Ley Federal de Derechos para el 2027
Ley Federal de Derechos para el 2027|Azteca Noticias

Escrito por: Hugo Vela, Eder Martínez

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para 2027, que incrementará significativamente los costos de 29 servicios de COFEPRIS.

Entre los aumentos más destacados están la autorización de protocolos de investigación médica, que subirá un 427%, pasando a costar 43 mil 209 pesos, mientras que las licencias hospitalarias para transfusiones sanguíneas aumentarán de mil 482 a 17 mil 349 pesos.

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