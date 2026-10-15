Consecuencias para todos los mexicanos: Ley Federal de Derechos para 2027 amenaza a la investigación médica

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para 2027, que incrementará significativamente los costos de 29 servicios de COFEPRIS.

Entre los aumentos más destacados están la autorización de protocolos de investigación médica, que subirá un 427%, pasando a costar 43 mil 209 pesos, mientras que las licencias hospitalarias para transfusiones sanguíneas aumentarán de mil 482 a 17 mil 349 pesos.