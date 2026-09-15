¿A qué hora termina la Ley Seca en CDMX? Alcaldías en las que NO habrá venta de alcohol por Fiestas Patrias 2026

¡Toca celebrar! Si planeas celebrar el Grito de Independencia en la Ciudad de México recuerda que habrá Ley Seca en distintas alcaldías de la capital del país para este 15 y 16 de septiembre 2026, pero ¿a qué hora empieza y termina la medida?

La venta de alcohol en CDMX quedará suspendida para todo tipo de establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados, vinaterías y tiendas de autoservicio.

¿A qué hora termina la Ley Seca CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la Ley Seca se implementará en distintas alcaldías de la CDMX este 15 y 16 de septiembre 2026 desde las 0:00 horas hasta las 23:59 horas, por lo que ningún establecimiento podrá vender alcohol.

La Ley Seca en CDMX terminará este 17 de septiembre 2026 a partir de las primeras horas de este jueves .

Atención capitalinos: El horario de la suspensión de la venta de alcohol podría varias en algunas alcaldías.

Alcaldías en las que NO habrá venta de alcohol este 15 y 16 de septiembre

¿Está la tuya? La Gaceta Oficial de la Ciudad de México compartió la lista de alcaldías en las que NO habrá venta de alcohol durante las celebraciones por el Día de la Independencia este 15 y 16 de septiembre 2026.



Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Cuajimalpa de Morelos

La suspensión de venta de alcohol en CDMX también aplica también en bares o restaurante de la capital del país, el consumo de bebidas alcohólicas podría estar regulado estrictamente bajo las normativas del establecimiento y los horarios fijados por la ley.

Consulta la Gaceta Oficial del 15 de Septiembre de 2026



🔗 https://t.co/cuu5dM9mLW pic.twitter.com/GTMidFUlsp — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) September 15, 2026

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX?

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca este 15 Y 16 de septiembre 2026 son las siguientes:

