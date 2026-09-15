¿Se arruina el Grito de Independencia? Lluvias y temperaturas de hasta 0 °C amenazan festejos este 15 de septiembre

Si ya tienes listo tu plan para dar el Grito de Independencia este 15 de septiembre, más vale que salgas preparado. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional reportan que las lluvias y bajas temperaturas van a marcar la jornada en gran parte del territorio nacional.

Estos son los estados donde va a llover más fuerte, bajará el termómetro a 0 °C y qué se prevé para la capital.

Lluvias muy fuertes hoy 15 de septiembre

Según el mapa oficial de lluvias, hay varios estados donde la caída de agua será más intensa durante este día. Se esperan lluvias de muy fuertes a intensas, de 50 a 75 mm, en:



Noroeste: Baja California Sur, centro y sur, Sonora, este y sur, Chihuahua, oeste, Sinaloa, norte, y Durango, oeste.

Baja California Sur, centro y sur, Sonora, este y sur, Chihuahua, oeste, Sinaloa, norte, y Durango, oeste. Occidente: Nayarit, norte y este, Jalisco, suroeste, y Colima.

Lluvias fuertes en el centro de México

En otra buena parte del mapa nacional se contemplan lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, que podrían registrarse a lo largo de la tarde o noche:



Norte y Centro: Coahuila, oeste, Zacatecas, sur, Michoacán, oeste, centro y norte, Hidalgo, este, y Puebla, norte.

Coahuila, oeste, Zacatecas, sur, Michoacán, oeste, centro y norte, Hidalgo, este, y Puebla, norte. Sur y Península: Guerrero, este, Veracruz, norte, Oaxaca, este, Quintana Roo, norte, y Yucatán, centro y este.

Lluvias en la Ciudad de México y estados cercanos

Para quienes piensen dar el Grito en la capital o en la zona metropolitana, el pronóstico marca un rango de intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm.

Esta condición aplica para la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que en Nuevo León solo se esperan precipitaciones aisladas.

¿Dónde hará mucho frío hoy?

A la par de las lluvias, las temperaturas mínimas van a sentirse con fuerza en las zonas altas.

El mapa de temperaturas mínimas indica que el termómetro bajará hasta los 0 o 5 °C en las zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

🥶 #Temperaturas mínimas previstas para este martes 16 de septiembre, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/QI4uu9b6No — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2026

Recomendaciones para los festejos patrios

Las autoridades sugieren a la población que acudirá a plazas públicas o eventos al aire libre tomar precauciones.

Mantenerse al pendiente de los avisos del clima, llevar paraguas y abrigarse en zonas elevadas evitará contratiempos durante la noche del 15 de septiembre.