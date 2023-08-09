¡Otro más! Nuevo León se suma a los estados que no entregarán libros de texto de la SEP

Sofialeticia Morales Garza, secretaría de Educación de Nuevo León, comunicó que la entidad se sumó a la lista de los estados que no distribuirán los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Es imperativo que esta acción ocurra antes del inicio del ciclo escolar, programado para el 28 de agosto. No se permitirá la distribución de los libros de texto hasta que se respete lo que establece la ley general", señaló.

En ese sentido, la secretaria de Educación de Nuevo León, refirió que una vez que la SEP cumpla con lo establecido en la ley general de educación y los programas estén publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podrán entregarlos.

Frente a las ilegalidades y errores de la @SEP_mx, #Coahuila se sumó a los estados que no distribuirán los libros de texto.



Por su parte, el Gobierno de #Chihuahua fue más allá y promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte.



Y en #NuevoLeón, organismos de la… pic.twitter.com/x8bvDv9GMf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2023

La funcionaria determinó que se lanzará un video explicativo sobre la posición de no repartir el material de la dependencia educativa: "Si se cumple con la publicación, estaremos preparados en nuestras bodegas regionales para distribuir los libros de los primeros cuatro grados, que son los que hemos recibido".

Aunado a ello, integrantes del Frente Nuevo León en Defensa de los Niños, se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de la entidad para que no repartieran el material de la SEP. Proponían que los infantes no asistieran a clases en caso de que sí se entregaran en las escuelas.

¿Qué estados no entregarán los libros de texto de la SEP?

Nuevo León se sumó a la lista de estados que frenarán la repartición del material educativo de la SEP, esto, tras considerar que hay irregularidades. Estas son las entidades que deberán contar con un plan de emergencia antes del regreso a clases el próximo 28 de agosto:



Coahuila

Chihuahua

Jalisco

En el caso de Coahuila, entidad gobernada por Miguel Riquelme, el nuevo material está resguardado en las bodegas centrales hasta que los procesos judiciales terminen y el 18 de agosto habrá una audiencia constitucional para determinar si proceden los amparos interpuestos por diversas organizaciones.

Revés a libros de la SEP, jueza determina que la distribución es ilegal

Este miércoles 9 de agosto, una jueza Federal señaló que las autoridades educativas no comprobaron la publicación de los planes de estudio en el DOF, por lo que su distribución sería ilegal.