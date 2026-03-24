Con “récord Guinness” en mano, familias exigen al gobierno atender crisis de desaparecidos

La exigencia no es nueva, pero sí cada vez más contundente. Este lunes, familiares de personas desaparecidas llevaron su reclamo a dos puntos simbólicos del país: la Glorieta de los Desaparecidos y las inmediaciones de Palacio Nacional. Ahí, con una réplica de un reconocimiento tipo Guinness, denunciaron lo que consideran una realidad alarmante: México como referente mundial en desapariciones.

Entre quienes encabezaron la protesta estuvo Gustavo Hernández, un padre buscador que hace apenas unos meses conmovió al país con una súplica que aún resuena: encontrar a su hijo, “aunque sea un huesito”. Su hijo, Abraham Zeidy Hernández del Razo, desapareció el 14 de mayo de 2024 en Nuevo León. Desde entonces, dijo, su vida se detuvo.

Crisis de desaparecidos en México: La razón del récord Guinness

La réplica del “récord Guinness de desaparecidos” no fue un gesto menor. Fue una forma de visibilizar el dolor acumulado de miles de familias que siguen esperando respuestas. Hernández intentó entregar este símbolo directamente a la presidenta, con un mensaje claro: no se trata de un logro, sino de una vergüenza nacional.

“Este no es un premio, es una vergüenza mundial”, expresó. En sus palabras, cada cifra representa una historia rota: madres que no duermen, padres que sobreviven entre la incertidumbre y la ausencia.

La manifestación también fue acompañada por otras voces, como la de Patricia de la Cruz, quien busca a su hijo desaparecido desde 2022. Ambos acudieron con la esperanza de ser recibidos por autoridades federales, pero, según relataron, no obtuvieron respuesta.

🗣️ “México tiene récord Guinness en desaparecidos”

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Gustavo Rodríguez, quien el año pasado pidió a la Segob que le devolvieran un hueso de su hijo desaparecido, reapareció este lunes en la Glorieta de los Desaparecidos y en Palacio Nacional.⁣

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Exige que el gobierno no… pic.twitter.com/ICUZLgx08L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

Cifras que crecen y respuestas que no llegan por desaparecidos en México

El reclamo de los colectivos ocurre en medio de una crisis persistente. México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, una cifra que ha crecido de manera significativa en la última década. Sin embargo, familiares denuncian falta de atención, actualización de datos y, sobre todo, voluntad política para enfrentar el problema.

Gustavo Hernández también recordó que anteriormente solicitó apoyo a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sin obtener una solución concreta. Hoy, su exigencia es más directa: ser escuchado.

“Si con el récord mundial de nuestro dolor no nos abren la puerta, ¿entonces con qué sí?”, cuestionó.

La protesta no solo evidenció la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos, sino también la distancia entre las víctimas y las instituciones. En cada cartel, en cada palabra, quedó claro que el reclamo central no es político: es humano.