Siete consejeros del INE desconocen documento enviado por Guadalupe Taddei al Senado sobre Plan B

Una crisis de representatividad ha estallado en el Instituto Nacional Electoral (INE). Siete de sus integrantes se deslindaron públicamente del documento que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, remitió al Senado de la República con observaciones sobre la polémica reforma conocida como "Plan B". A través de un comunicado conjunto, los consejeros aseguraron desconocer el origen, el contenido y la entrega de dicho material, sentenciando que este no representa la postura oficial del órgano colegiado.

El deslinde, firmado por figuras clave del Consejo General, pone en duda la legitimidad de las propuestas entregadas a la Cámara Alta, sugiriendo que Taddei pudo haber actuado por cuenta propia o sin el consenso necesario que requiere la máxima autoridad electoral del país.

"No es una postura institucional": Siete consejeros del INE

Los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala fueron contundentes al señalar que, hasta la fecha, el INE como institución no ha emitido ninguna propuesta formal respecto al Plan B.

"Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional", dicta el comunicado emitido a la opinión pública. Con esta declaración, la mayoría de los consejeros minimiza cualquier efecto que el documento de Taddei pudiera tener en las negociaciones legislativas, calificándolo prácticamente de una iniciativa personal y no técnica del Instituto.

🔊 Nota aclaratoria



Se ha difundido en diferentes medios de comunicación que el @INEMexico ha enviado observaciones o propuestas relacionadas con el llamado “Plan B”, en el marco de la discusión de la #ReformaElectoral.



Esta información es incorrecta. Al interior del #INE no se… pic.twitter.com/VRXYqVVDwt — Dania Ravel (@DaniaRavel) March 24, 2026

Pese al reclamo, las consejerías firmantes reiteraron su apertura para aportar la experiencia técnica del INE en caso de una eventual reforma, pero subrayaron que esto debe ocurrir a través de los canales institucionales correctos y no mediante entregas de documentos "fantasma" que no han sido discutidos en la mesa del Consejo.

Análisis Azteca Noticias

Este episodio escala la tensión interna en el INE, que desde la llegada de Guadalupe Taddei ha navegado entre señalamientos de cercanía con el Ejecutivo y esfuerzos de los consejeros de carrera por mantener la autonomía y la colegialidad en la toma de decisiones.

Que siete consejeros tengan que salir a desmentir a su propia presidenta es una señal de alarma sobre la gobernanza interna del Instituto. Si Guadalupe Taddei envió un documento al Senado a nombre del INE sin que sus pares lo conocieran, no solo se violan los procesos internos, sino que pone en riesgo la credibilidad del árbitro electoral frente a una reforma que busca, precisamente, modificar sus reglas de operación.