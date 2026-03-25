¿Quién es Graciela Argueta Bello, la diputada de Morena señalada por defender extorsionadores?

De prometer combatir abusos desde el poder… a ser señalada por presuntamente intentar usarlo para frenar la justicia. Así irrumpe hoy el nombre de la morenista Graciela Argueta Bello en la conversación pública, no por sus iniciativas, sino por un episodio que ha puesto en duda su congruencia como legisladora, pero ¿quuién es y cuál es su trayectoria?

¿Quién es Graciela Argueta, la militante de Morena acusada de defender extorsionadores?

Licenciada en Derecho, su carrera comenzó en el ámbito local. Desde 2015 buscó un cargo de elección popular como candidata a regidora en Tlalnepantla, y en 2018 dio el salto al competir por un escaño en el Senado. Aunque esos primeros intentos no la llevaron directamente a una curul, sí consolidaron su presencia dentro del partido.

Antes de llegar al Congreso, Argueta Bello desempeñó distintos roles clave dentro de Morena: representante de casilla, representante general, coordinadora territorial y enlace distrital. También fue consejera estatal y nacional, participando en decisiones internas del partido.

Ya como legisladora en la LXII Legislatura, ha formado parte de múltiples comisiones, entre ellas Educación, Asuntos Metropolitanos, Igualdad de Género y Estudios Legislativos.

En el terreno legislativo, ha impulsado iniciativas como la creación de un instituto municipal del deporte en Tlalnepantla, así como propuestas para fortalecer los mecanismos anticorrupción dentro del propio Congreso.

DIPUTADA DE MORENA COLUDIDA CON EXTORSIONADORES.



La diputada local de Morena, Graciela Argueta Bello, fue sorprendida en Coacalco protegiendo a extorsionadores.



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Indignación y sospechas: ¿hubo privilegios para evitar consecuencias?

El contraste no pasa desapercibido. Por un lado, su agenda habla de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional. Por el otro, su nombre quedó ligado a un episodio donde presuntamente intentó frenar la detención de extorsionadores y utilizó su cargo para intimidar a policías.

El caso ha generado indignación no solo por los hechos, sino por la falta de consecuencias legales inmediatas. La liberación tras su presentación ante el Ministerio Público ha encendido el debate sobre posibles privilegios y uso indebido del poder.

Hoy, la figura de Graciela Argueta Bello no solo está bajo escrutinio por su trayectoria, sino por lo que este episodio revela: la distancia que puede existir entre el discurso político y las acciones en el ejercicio del poder.