Mala calidad del aire: Hoy No Circula aplica restricciones a estas placas y engomado este martes

En medio de la temporada seca-caliente 2026, el Hoy No Circula aplicará de manera normal este martes 24 de marzo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), a pesar de que se reportó muy mala calidad del aire en el Valle de México.

Por ello, el programa aplicará las mismas restricciones para distintos automóviles, según el color del engomado, terminación de placas y tipo de holograma.

Hoy No Circula martes 24 de marzo de 2026: así quedó el programa

En caso de que no se active ninguna contingencia ambiental para este martes, estos son los autos que deben suspender su circulación:



Color de engomado rosa

Placas que terminen en 7 y 8

Holograma 1 y 2

El horario en que se aplica el Hoy No Circula es de las 05:00 a las 22:00 horas. Durante este tiempo, los autos que no cumplan al pie de la letra con estas normas podrán enfrentarse a severas multas.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 11 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Cómo cambian las multas con el Doble Hoy No Circula?

Cuando se activa el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, las multas ascienden de entre 20 y 30 UMA, es decir, aproximadamente 2 mil a 3 mil 500 pesos en 2026.

En el Edomex, la sanción corresponde a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

Mientras que en CDMX, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la UMA, de manera que la multa va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Cuántas contingencias ambientales se esperan en CDMX?

Hasta marzo de 2026, la capital sólo ha registrado de 3 a 4 días con buena calidad del aire, lo que ha encendido las alertas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Para la temporada seca-caliente, se prevé que ocurran de 5 a 11 contingencias ambientales por altos niveles de ozono, siendo mayo uno de los meses con mayor radiación solar.

Cabe recordar que las contingencias se activan cuando la concentración de contaminantes rebasa los límites establecidos de 150 puntos de ozono (equivalentes a >154 ppb).