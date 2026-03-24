La visa americana que te puede llegar en menos de una semana y tiene validez de 10 años; requisitos y cómo tramitarla
¿Vas a tramitar tu visa americana? Te explicamos paso a paso cuál necesitas, cuánto cuesta y qué evalúan en la entrevista para aumentar tus posibilidades.
Al momento de solicitar la visa americana hay una duda que se repite entre quienes inician el proceso: ¿es lo mismo la visa en tarjeta que la visa pegada en el pasaporte? La respuesta corta es sí, pero con matices que pueden hacer una gran diferencia en tiempos, uso y conveniencia.
¿Cuál es la diferencia entre la visa láser y la visa americana en el pasaporte?
Aunque ambas permiten viajar a Estados Unidos como visitante, no son exactamente lo mismo en la forma en que se emiten y se usan. Aquí las diferencias clave, sin rodeos:
Border Crossing Card (visa láser):
- Es una tarjeta física, tipo credencial
- Tiene vigencia de 10 años
- Tiempo de entrega aproximado: 3 a 4 semanas
- Pensada principalmente para cruces terrestres frecuentes
Visa americana en pasaporte:
- Va adherida directamente al pasaporte
- También tiene vigencia de 10 años
- Se entrega más rápido: alrededor de una semana o incluso al día siguiente
- Más práctica si viajas por avión o necesitas el documento con urgencia
¿Cuál te conviene más según tu tipo de viaje? Elige la visa americana correcta
Si vas a tramitar tu visa por primera vez, el proceso puede parecer complicado, pero en realidad sigue una ruta clara. Aquí te lo explicamos paso a paso y sin confusiones:
Paso 1: Llena el formulario DS-160
- Se completa en línea en el sitio oficial
- Debes ingresar tus datos personales, laborales y motivo de viaje
- Al finalizar, guarda e imprime la hoja de confirmación (la necesitarás en todo el proceso)
Paso 2: Realiza el pago de la visa
- El costo actual es de 185 dólares
- El pago es obligatorio para poder avanzar a la cita
- Conserva tu comprobante
Paso 3: Crea tu perfil y agenda tus citas
- Debes registrarte en el sistema oficial de visas
- Podrás elegir fecha para el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y para la entrevista en el consulado
Paso 4: Acude al CAS (datos biométricos)
- Te tomarán fotografía y huellas digitales
- Lleva tu pasaporte vigente y confirmación del DS-160
Paso 5: Entrevista en la embajada o consulado
- Es el momento clave del proceso
- Un oficial consular evaluará tu perfil
Paso 6: Resultado y entrega de tu visa
- Si es aprobada, deberás elegir ese mismo día cómo recibir tu visa
- Opciones: envío a domicilio, recolección en DHL o en el CAS