La visa americana que te puede llegar en menos de una semana y tiene validez de 10 años; requisitos y cómo tramitarla

Al momento de solicitar la visa americana hay una duda que se repite entre quienes inician el proceso: ¿es lo mismo la visa en tarjeta que la visa pegada en el pasaporte? La respuesta corta es sí, pero con matices que pueden hacer una gran diferencia en tiempos, uso y conveniencia.

¿Cuál es la diferencia entre la visa láser y la visa americana en el pasaporte?

Aunque ambas permiten viajar a Estados Unidos como visitante, no son exactamente lo mismo en la forma en que se emiten y se usan. Aquí las diferencias clave, sin rodeos:

Border Crossing Card (visa láser):



Es una tarjeta física, tipo credencial

Tiene vigencia de 10 años

Tiempo de entrega aproximado: 3 a 4 semanas

Pensada principalmente para cruces terrestres frecuentes

Visa americana en pasaporte:



Va adherida directamente al pasaporte

También tiene vigencia de 10 años

Se entrega más rápido: alrededor de una semana o incluso al día siguiente

Más práctica si viajas por avión o necesitas el documento con urgencia

¿Cuál te conviene más según tu tipo de viaje? Elige la visa americana correcta

Si vas a tramitar tu visa por primera vez, el proceso puede parecer complicado, pero en realidad sigue una ruta clara. Aquí te lo explicamos paso a paso y sin confusiones:

Paso 1: Llena el formulario DS-160



Se completa en línea en el sitio oficial

Debes ingresar tus datos personales, laborales y motivo de viaje

Al finalizar, guarda e imprime la hoja de confirmación (la necesitarás en todo el proceso)

Paso 2: Realiza el pago de la visa



El costo actual es de 185 dólares

El pago es obligatorio para poder avanzar a la cita

Conserva tu comprobante

Paso 3: Crea tu perfil y agenda tus citas



Debes registrarte en el sistema oficial de visas

Podrás elegir fecha para el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y para la entrevista en el consulado

Paso 4: Acude al CAS (datos biométricos)



Te tomarán fotografía y huellas digitales

Lleva tu pasaporte vigente y confirmación del DS-160

Paso 5: Entrevista en la embajada o consulado



Es el momento clave del proceso

Un oficial consular evaluará tu perfil

Paso 6: Resultado y entrega de tu visa

