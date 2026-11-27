Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, ya puso a prueba el canal de WhatsApp habilitado por Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), recibiendo respuesta de la agencia estadounidense en apenas dos minutos. Tras confirmar la inmediatez con la que contestó la oficina antidrogas a su mensaje, el representante del gremio periodístico adelantó que continuará enviando más información a las autoridades de Estados Unidos.

Contacté a la @DEAHQ en su línea de whatsapp contra narco políticos mexicanos.

Estoy harto de los gobiernos de morena que son cómplices de los cárteles.

Apúntenme en la lista de "traidores".

Número de whatsapp 1 (858) 298-5670. pic.twitter.com/Ewx7Wk4Bs2 — Juan Manuel Partida Valdez (@PartidaV) November 26, 2026

La rapidez con la que operó este mecanismo de denuncia ocurre en un contexto marcado por el hartazgo ciudadano frente a la impunidad y los constantes señalamientos de presunta protección al crimen organizado durante los gobiernos de Morena. Ante este escenario, cualquier mexicano tiene el derecho y la libertad de aportar datos e información a las instancias estadounidenses, aunque persiste el cuestionamiento sobre si la administración encabezada por la titular del Gobierno Federal y los militantes de Morena iniciarán una persecución política contra Juan Manuel Partida o intentarán descalificarlo acusándolo de “traidor a la patria”.

¿Cuánto tarda la DEA en contestar denuncias de narcopolíticos en Sinaloa?

El caso del presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa mostró que el tiempo de reacción de la DEA a través de sus plataformas digitales habilitadas es prácticamente inmediato, al responder en un lapso de apenas dos minutos tras el envío del primer contacto.

Para quienes busquen remitir reportes, datos o evidencias sobre redes criminales y presuntos vínculos políticos en la entidad, los canales oficiales de denuncia puestos en marcha por el director de la agencia, Terry Cole, son los siguientes: