El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perdió nuevamente la posibilidad de disponer de sus tres pensiones, que en conjunto superan los 1.5 millones de pesos anuales, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consiguiera que un tribunal federal revocara la suspensión provisional que le permitía cobrar dichos recursos.

🚨 Esta es la millonaria pensión que Rocha Moya buscaba recuperar



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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén @rochamoya_ volvió a quedar imposibilitado de cobrar las tres pensiones que percibe, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)… pic.twitter.com/IIUSipeDq5 — Político MX (@politicomx) November 25, 2026

De acuerdo con información publicada por Político MX, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró fundado un recurso de reclamación promovido por la UIF y resolvió negarle la suspensión definitiva, dejando sin efectos el fallo emitido el pasado 5 de noviembre que ordenaba liberar tres cuentas bancarias donde el mandatario con licencia recibía sus jubilaciones.

Las cuentas financieras de Rubén Rocha Moya permanecían inmovilizadas desde mayo pasado, después de que el 29 de abril autoridades de Estados Unidos lo señalaran junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente asociarse con la facción de Los Chapitos —hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— para brindarles protección institucional y facilitar sus operaciones delictivas en la entidad.

Aunque la Secretaría de Hacienda aclaró en su momento que el desbloqueo previo respondía exclusivamente al principio legal de inembargabilidad de las pensiones y no a la liberación total de su patrimonio bancario —postura respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisó que sus cuentas nunca fueron descongeladas por completo—, la nueva resolución judicial vuelve a restringir su acceso a esos fondos.

Vuelven a congelar cuentas de @rochamoya_



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa volvió a congelar las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, esto tras haberlas liberado hace 19 días.https://t.co/OgYWRf0x8V pic.twitter.com/GeHiJDouBi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Las tres pensiones de Rubén Rocha Moya frente a su salario como gobernador

Según los registros de sus declaraciones patrimoniales citados por Político MX, el monto acumulado de las prestaciones que Rubén Rocha Moya buscaba recuperar rebasa por amplio margen los ingresos que percibió como titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa:

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): Reportó ingresos por 760 mil 313 pesos durante 2025 por concepto de jubilación académica.

Reportó ingresos por durante 2025 por concepto de jubilación académica. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Declaró haber recibido 554 mil 697 pesos durante el mismo ejercicio fiscal, sumando 1 millón 315 mil 10 pesos entre ambas instituciones.

Declaró haber recibido durante el mismo ejercicio fiscal, sumando entre ambas instituciones. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): En su declaración patrimonial previa correspondiente a 2024 registró 316 mil 102 pesos adicionales derivados de una pensión por viudez, prestación que omitió incluir en su informe más reciente.

📢 #ComunicadoDePrensa



La UIF da cumplimiento a resolución judicial sobre acceso parcial de recursos a ex funcionario del gobierno de Sinaloa.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, en el marco de… pic.twitter.com/DnBjaPiqhl — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2026

En contraste con los más de 1.5 millones de pesos que representan sus tres pensiones en conjunto, Rubén Rocha Moya reportó haber percibido 797 mil 14 pesos por concepto de sueldo y prestaciones durante 2025 mientras ejercía el cargo de gobernador de Sinaloa, cifra que representa prácticamente la mitad de lo que obtiene anualmente mediante sus jubilaciones.