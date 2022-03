FIFA y Liga MX condenan actos de violencia en La Corregidora

Durante la conferencia de prensa de la Liga MX en el estadio La Corregidora, los representantes condenaron los hechos de violencia ocurridos durante el partido de Querétaro contra Atlas este sábado, en el que 26 personas resultaron lesionadas.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que estos actos reprobables e indignantes deben tener sanciones ejemplares.

Hechos que deberán terminar en una sanción ejemplar, porque no estamos en una situación ordinaria que, estamos antes una situación reprobamos profundamente y que nos indigna todos.

Anunció también que la Comisión Disciplinaria ya abrió un proceso para llevar ante la justicia del fútbol a los responsables.

Por otro lado, señaló que ya están haciendo una revisión minuto a minuto de los acontecimientos y que pidieron al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, realizar una investigación ágil.

Asimismo, Arriola detalló que este martes la Liga MX realizará una asamblea extraordinaria a las 09:00 horas con los dueños, para determinar qué acciones tomarán respecto a los grupos de animación y que estos actos no vuelvan a ocurrir.

Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la #LigaMX, informa que han hecho una revisión minuto a minuto de lo que sucedió ayer en el estadio Corregidora; pide al gobernador de #Querétaro una

investigación ágil. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 6, 2022

FIFA hace un llamado a erradicar la violencia del fútbol

A través de un comunicado, la FIFA externó su preocupación por el incidente ocurrido en el partido de este sábado en Querétaro. Calificó los actos de violencia como ‘inaceptable e intolerables’.

Con su declaración, la FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Concacaf para reprobar lo ocurrido.

Igualmente hicieron un llamado a las autoridades para dar con los responsables y hacer justicia. Señalaron que bajo ninguna circunstancia la violencia debe existir en este deporte, por lo que seguirán trabajando para erradicarla del fútbol.

Finalmente, expresaron su solidaridad con los aficionados que resultaron lesionados en La Corregidora .

Barras podrían quedar fuera de los estadios de fútbol

Según Mikel Arriola, aún no hay una postura clara, pero en la asamblea se tocarán temas como las reglas para que dichos grupos asistan a los estadios de fútbol.

Respecto al estadio, la Liga MX anunció que queda suspendido, por lo que no podrán generar actividad futbolística en ese recinto. Tampoco no se sabe cuándo se levantará la suspensión, ni la sanción que tendrá o no el equipo de Querétaro , por el comportamiento de su barra.

Horas antes, anunciaron la suspención de los partidos de la jornada nueve en solidaridad con los lesionados del partido entre Querétaro y Atlas.