¡De no creerse! Regresaron los fantasmas a Cruz Azul previo a la Liguilla

Cruz Azul tenía el partido en sus manos ante Pumas desde que en el minuto 52 con gol de Orbelín Pineda se fueron al frente en el marcador, sin embargo, con doblete en los minutos 85' y 59', Dinneno regresó los fantasmas a la Noria, ya que Robert Dante Siboldi confesó que no sabe la razón por la que la Máquina se cae en los momentos importantes.

“A ciencia cierta no lo sé, hay que hacer las cosas que hacemos bien , retomar esa confianza de los últimos partidos. La historia ya la sabemos, la historia es bien sabida que son veintitantos años arrastrando cosas que no nos corresponden, tenemos que sacudirnos todo, trabajar y trabajar, eso sí” comentó Siboldi en conferencia de prensa.

A pesar de la dura caída en el Estadio Azteca y volver a las clásicas ‘Cruzazuleadas’, el entrenador uruguayo aceptó que el clasificar directo a los cuartos de final no es poca cosa.

“Algo hicimos bien en el torneo para estar en los primeros 4. Vamos rabajar en lo que se pueda estos quince días, nos queda el mal sabor de boca en el cierre pero el equipo algo hizo bien para estar ahí", sentenció el estratega nacido en Colonia Nicolich.

A pesar de la caída abrupta en los minutos finales del encuentro, no quiso responsabilizar a ninguno de sus jugadores.

“Hicimos 85 minutos muy buenos y tiramos el partido hacia el final, estoy enojado pero no con nadie en especial. Estoy enojado conmigo porque al final del partido no supimos manejarlo, pues no me pareció justo que nos quiten un triunfo que habíamos merecido durante 85 minutos. El equipo se vio bien durante esos 85 minutos y para salir campeón se tienen que jugar los 90 minutos al cien por ciento”, finalizó el exentrenador de Dorados, Santos y Veracruz.