Liliana Gómez Hernández está desaparecida en Chiapas, iba a la escuela

El viernes 21 de abril, María encaminó a su hija a agarrar su colectivo rumbo al Cobach 33 turno vespertino en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estudia segundo semestre. Dice que se fue contenta a la escuela. Desde ese día Liliana Gómez Hernández se encuentra desaparecida.

“El viernes salió de mi casa a las 12:40 rumbo a la escuela. Ya de ahí no supimos nada de ella. La verdad no sabemos nada, dónde está, si alguien la tiene, si está con un amigo o una amiga, no sé dónde está", relata María Hernández, madre de Liliana.

Liliana Gómez Hernández desapareció en Chiapas, nunca llegó a la escuela

Liliana Gómez Hernández tiene 16 años, es delgada, alta, tiene dos lunares en el cuello, usa brackets y llevaba el uniforme de la escuela. La Fiscalía General del Chiapas emitió la cédula de persona desaparecida bajo el Protocolo Alba para su localización, su familia solo espera que pronto aparezca con bien.

“Por si alguien la llega a ver que nos diga, que se comuniquen, que nos hable, por si alguien lo tiene o está ahí sola, la estamos esperando en la casa, la familia la está esperando, la extrañamos mucho, aquí estamos”, ruega su madre.

Menores desaparecidos en Chiapas

Durante el primer trimestre de este año, en Chiapas desaparecieron alrededor de 152 niñas, niños y adolescentes, es decir cerca de 50 casos por mes, según datos de Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS).

El mayor número de eventos de este tipo está registrado en tres ciudades: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, en donde desaparecen cuatro de cada 10 niños o niñas.

Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sólo reporta 85 desapariciones de personas en ese mismo lapso en la entidad chiapaneca, de las cuales 24 corresponden a menores de edad.

De cada decena de desapariciones, al menos ocho corresponden a población adolescente de 12 a 17 años, y seis a mujeres de ese mismo rango de edad. Sin embargo, asevera que el 70 por ciento de las desapariciones afectan con mayor fuerza a niñas y adolescentes mujeres.

Con base en datos de la FGE, de 2011 a enero de este 2023 ha contabilizado 149 casos de mujeres que aún continúan desaparecidas y no localizadas, de las cuales 94 son menores de edad, es decir de cero a 17 años.