¿Quiénes fueron los ganadores de los TikTok Awards 2024? Aquí la lista completa

¡Por fin! La espera ha terminado, los TikTok Awards 2024 regresaron para presentar la tercera edición de nuevos creadores de contenido, ¿quiénes se llevaron las palmas de la noche? Aquí te dejamos la lista completa de ganadores para no perder ningún detalle del evento.

Los Premios TikTok 2024 se celebraron el pasado miércoles 31 de enero en punto de las 19:30 horas. El evento abarcó 17 categorías que va desde el entretenimiento hasta deportes, pasando por los videos de belleza y los sonidos más escuchados en la plataforma durante el 2023.

Lista completa de los ganadores de los TikTok Awards 2024

Si te perdiste la premiación de los TikTok Awards 2024, a continuación te dejamos la lista completa de ganadores en cada una de las categorías de esta tercera edición:

Creador del Año:



@ibarrechejavier

@arayfer_ha

@esen_alva GANADOR

@jairsanchezzz

@tammy.parra

Creador Revelación del Año:



@hectordelagarza_ GANADOR

@irammendiola

@duaalupita

@candresperedo

@dwoong

Trend del Año:



Burrita Burrona + Turbulence (se va a caer)

Donsilveriogu (qué agusticidad)

Yerimua (trakaaaa)

Hermanos Esquivel (sebastian.esquivel31/eugenio.esquivel23) (Alucín)

Soywendyguevaraoficial (viejo) GANADOR

#TikTokMeHizoVer:



@dayanechrissel

@alondracosilionn

@velkoback

@islasvlogs_ GANADOR

@untalfredo

#TikTokFashion:



@kevinfashioned GANADOR

@mariabotle_

@lafatshionista

@manustyling1

@divalomas

#TikTokBeauty:



@dorisjocelyn GANADOR

@sarai.paniagua

@pautips

@arriagalonso

@carelquezada

#LoDescubríEnTikTok:



@leostudy GANADOR

@luz.carreiro

@denissemct

@monksofmunch

@denisseguzman_

Crack de Cracks:



@paquideus

@javetasenerlarco GANADOR

@jenifer.rosas

@rivaldios10

@joshjuanico_

Pro del Gaming:



@johaanzu

@angelo.gamer

@el_vicent_ofs

@pipepunk GANADOR

@ddiwinx

Master del LIVE:



@yosoytoniu

@ponchodenigris

@soymelissanavarro GANADOR

@alito.abz

@elmaxitolives

Artista del Año



Yandel

Camilo

Danny Ocean GANADOR

Piso 21

J Balvin

Canción del Año:



Yng Lvcas Ft Peso Pluma (Bebe Remix)

Michelle Maciel FT Eden Muñoz (CCC)

Bellakath FT Profeta Yao Yao and Smi-Lee (Y Yo me le pego) GANADOR

Danny Ocean (No te Enamores de él)

J Balvin FT Usher (Dientes)

Sprite Award: Artista Revelación del Año:



Yeri Mua GANADOR

Hermanos Esquivel

Princesa Alba

Uzielito Mix

Michelle Maciel

Belinda presenta su nueva canción ‘Cactus’ en los Premios TikTok 2024

Los ganadores no fueron las únicas sorpresas de la noche, porque Belinda, conductora de los TikTok Awards 2024, presentó su nueva canción ‘Cactus’, sencillo que marcó su regreso a la música.

El estreno desató todo tipo de reacciones debido a que no solo marca una nueva etapa en su vida musical, sino también por las decenas de referencias que incluyó para su exprometido Christian Nodal:

“No fuiste lo que espere de ti, carajo como me hiciste sufrir (…) ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otro? No todo fue lo que demostrabas, si supieran como tú me tratabas una piedra acá no fue real, un compromiso para aparentar… A nuestro amor no le diste respeto, yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui.”