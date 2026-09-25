Jornada de adopción de perritos: Te decimos cuándo y dónde encontrar a tu próximo compañero peludo

El próximo 3 y 4 de octubre, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) en la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la empatía y el cuidado animal, al albergar Expo CIBA 2026.

Este evento único, organizado como parte del Congreso Integral de Bienestar Animal, promete dos días llenos de actividades educativas, entretenimiento familiar y, sobre todo, una ocasión especial para aquellos que buscan sumar a un peludo compañero a sus vidas.

Bajo el lema de "Educar, Convivir, Responsabilizarse", Expo CIBA ofrecerá una variedad de conferencias, talleres y exhibiciones destinadas a fomentar el respeto y la protección de los animales.

Desde demostraciones de agilidad canina, hasta concursos de obedencia y pasarelas de mascotas, habrá algo para todos los amantes de los animales.

Uno de los perritos podrá elegirte

Sin embargo, el corazón del evento será la esperada jornada de adopción de perritos, donde peludos de todas las edades y razas estarán ansiosos por encontrar un hogar lleno de amor.

El Adoptatón, como se le ha llamado a esta iniciativa, busca impulsar la adopción responsable y dar una segunda oportunidad a estos fieles amigos. Lo más emocionante, será que uno de estos amigos de 4 patas podrá elegirte mediante un proceso único en su tipo.

¿Cómo funciona el proceso de adopción?

Al ingresar a la sala, los adorables perritos te recibirán con afecto y libertad. Recorrerán los asientos buscando a su compañero ideal, aquel con quien sientan una conexión especial.

En ese mágico momento, si uno de ellos elige acercarse a ti, dará inicio a un emotivo proceso de adopción responsable. Así comienza una historia de amor destinada a perdurar toda la vida.

Finalmente, para esta emotiva jornada de adopción de perritos, el CIBA, te pedirá una evaluación de hogar para saber si está en las óptimas condiciones para recibirlo, así como de un seguimiento y apoyo después de la adopción.