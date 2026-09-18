Ocho meses después, regresan más de 150 perros al Refugio Franciscano

Después de ocho meses de espera y una larga disputa legal, 156 perros regresaron al Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México. Voluntarios y trabajadores ya se encargan de ayudarlos a retomar poco a poco su rutina y adaptarse nuevamente al lugar.

El regreso ocurre meses después de que las autoridades capitalinas aseguraran a más de 900 perros y 30 gatos que se encontraban en el refugio. En ese momento, el Gobierno de la Ciudad de México argumentó que los animales estaban en condiciones insalubres.

¿Por qué fueron retirados los perros del Refugio Franciscano?

El pasado 7 de enero, los animales fueron retirados del inmueble y trasladados a distintos puntos de la Ciudad de México: el Deportivo Los Galeana, en Gustavo A. Madero; un espacio en el Ajusco y las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.

Desde entonces, integrantes del Refugio Franciscano comenzaron una batalla legal y una serie de mesas de diálogo para conseguir que los animales regresaran.

La directora del refugio, Gina Rivara, describió el proceso como una lucha jurídica que también incluyó manifestaciones para exigir el retorno de los llamados “franciscanitos”.

¿Cuántos perros ya regresaron al refugio?

Hasta ahora, 156 perros ya volvieron a las instalaciones de Cuajimalpa. Los voluntarios trabajan en su adaptación, mientras que otros animales permanecen bajo custodia de las autoridades en el Ajusco y Xochimilco.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que los animales serían puestos en adopción mediante un sitio de internet. Sin embargo, desde el refugio aseguran que quieren participar directamente en cada proceso para conocer el destino de los perros, estén donde estén.

¿Qué pasará con los perros que siguen bajo custodia?

Los integrantes del Refugio Franciscano esperan que los animales que todavía permanecen en instalaciones de las autoridades también puedan regresar.

Mientras tanto, quienes ya están de vuelta reciben atención para recuperar su dinámica en el refugio. Para sus cuidadores, el regreso de estos 156 perros representa apenas una parte del camino que comenzó hace ocho meses.

Ahora comienza otra parte de la historia: ayudar a los que regresaron a adaptarse y seguir buscando el regreso de los que aún permanecen bajo custodia.