¿A qué hora hará más frío en CDMX? El pronóstico del clima y lluvias para este martes; zonas afectadas por bajas temperaturas

Las lluvias y el frío no dan tregua en CDMX. La capital del país mantendrá un ambiente frescos con un cielo nublado y bajas temperaturas a lo largo de este martes 27 de octubre 2026; te compartimos el pronóstico del clima en la Ciudad de México.

Se espera que la temporada de lluvia en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026, mientras que la temporada de frío se extenderá hasta el 2027.

¿Cómo estará el clima en CDMX HOY 27 de octubre 2026?

El clima en CDMX será de un ambiente cálido con cielo nublado con aumento de nublados y condiciones para lluvias ligeras con chubascos ocasionales para después del mediodía de este martes.

La temperatura máxima en la capital del país será de 24°C, mientras que la temperatura mínima será de 13°C, según las autoridades de la capital del país. Se prevén lluvias ligereas en todas las alcaldías.

¿A qué hora empiezan las lluvias y el frío en CDMX este martes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las lluvias ligeras con chubascos en la Ciudad de México podrían iniciar alrededor de las 18:00 horas de este martes 27 de octubre 2026 .

La hora en la que hará más frío en CDMX

Por su parte, las bajas temperaturas en CDMX comenzarán entre las 21:00 horas, alcanzando los 17°C para este martes. Mientras que la hora en la que hará más frío será a las 6:00 horas de este miércoles , ubicándose en los 13°C.

Amanece fresco en el valle y #frío en zonas altas. Después de mediodía se espera ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados y condiciones para #lluvias ligeras con #chubascos ocasionales. 🌡 Temperatura máxima: 24 °C 🌡 Temperatura mínima: 13 °C #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 27, 2026

Alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y lluvias en CDMX este martes

¡A preparar el paraguas y la cobija! El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y ligeras lluvias para la tarde de este martes 27 de octubre 2026.



Azcapotzalco - Temperatura 13°C

Miguel Hidalgo - Temperatura 13°C

Cuauhtémoc - Temperatura 13°C

Benito Juárez - Temperatura 13°C

Cuajimalpa - Temperatura 10°C

Álvaro Obregón - Temperatura 11°C

Magdalena Contreras - 9°C

Tlalpan - 9°C

Gustavo A. Madero - Temperatura 13°C

Venustiano Carranza - Temperatura 13°C

Iztacalco - 14°C

Iztapalapa - 14°C

Coyoacán - 14°C

Tláhuac - 11°C

Xochimilco - 11°C

Milpa Alta - 11°C

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, martes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/iwNHfLnkAa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2026

Recomendaciones por el frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

