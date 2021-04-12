Por lluvias, descubren barco del siglo XIX enterrado en Australia

Las lluvias registradas en Nueva Gales, Australia, dejaron al descubierto un barco que naufragó hace 130 años, cuando estaba a punto de zarpar hacia Nueva Zelanda.

De acuerdo con medios locales, la embarcación fue catalogada como “Buster” y naufragó hace casi 130 años en una playa de la localidad de Woolgoolga, en Australia, cuando se disponía a zarpar hacia Nueva Zelanda con un cargamento de madera.

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Expertos aseguran que las lluvias torrenciales registradas a finales de marzo habrían quitado del barco la arena en la cual estuvo sepultado por un largo tiempo.

“Buster”, de 39 metros, viajó desde Nueva Escocia, Canadá, a Woolgoolga, en Australia, para cargar madera, pero la embarcación frustró esos plantes y el barco naufragó.

Meet Buster - a (once) 310-tonne timber barquentine - that is mostly buried deep beneath the sand at the mouth of... Publicado por Coffs Coast Life en Martes, 6 de abril de 2021

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De acuerdo con arqueólogos consultados por medios locales, esta embarcación es una de los mejores conservados en cualquier parte del mundo.

Aunque no es la primera vez que el “Buster” se asoma, ya que en 2019 un jinete que andaba en la playa rompió por accidente dos estructuras del barco.

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Residentes acudieron a documentar el "descubrimiento" que las lluvias habían dejado en la playa.

“De vez en cuando está expuesto… Nunca lo había visto tan despejado”, dijo un residente local a medios.

¿Por qué naufragó el “Buster”?

El "Buster" llegó a Australia y su tripulación intentó anclar la embarcación cerca de la localidad, pero el clima provocó que la cadena del ancla se rompiera y la embarcación fuera arrastrada.

Actualmente el barco está protegido por la Ley del Patrimonio de Nueva Gales del Sur y quien toque o le haga daño podría recibir “sanciones severas”.

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