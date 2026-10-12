Lo arrastró el río crecido en Oxchuc: Recuperan el cuerpo de un hombre en Chiapas

Las fuertes lluvias de este fin de semana en Chiapas dejaron un muerto en el municipio de Oxchuc. Se trata de un hombre de 20 años de edad, quien fue arrastrado por la crecida de un río en la comunidad de Mesbijá.

Saldo trágico por las lluvias en Oxchuc

Personal de Protección Civil, en coordinación con elementos de la Guardia Estatal y la Policía Municipal, localizó el cuerpo tras realizar un operativo de búsqueda. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas recibió el reporte mientras brigadistas recorrían la zona para recomendar a la población que no cruzara ríos ni arroyos crecidos.

Municipios afectados y daños en infraestructura vial de Chiapas

Además, reportaron que, derivado de las intensas lluvias, un puente colapsó en el Nuevo Centro de Población Israel durante la madrugada del domingo 1 de octubre de 2026, según Protección Civil de Ocosingo.

Las fuertes lluvias provocaron la caída de un dren pluvial en el municipio de La Concordia. Cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura y de la Comisión Estatal de Caminos trabajan en la rehabilitación de la estructura.

Mientras que en Mezcalapa, el puente Chinaca también presentó daños. Las autoridades habilitaron una vía alterna para evitar que las comunidades cercanas queden incomunicadas, mientras personal de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos evalúa la seguridad y las condiciones de tránsito en el lugar.

Pronóstico del clima y trayectoria del huracán Simón en la región

Derivado de las condiciones del huracán “Simón”, hay pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes para el sur de Chiapas este lunes 12 de octubre de 2026, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el estado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.