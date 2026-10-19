¡Cruzan con ayuda de un palo! Lluvias incomunican a 31 comunidades de Hidalgo y ponen en riesgo a pobladores

Las lluvias que afectan a Hidalgo provocaron una nueva crecida del río Garcés, en el municipio de Xochiatipan, donde 31 comunidades quedaron parcialmente incomunicadas luego de que el aumento del caudal rebasara el paso provisional.

Ante la falta de un cruce habilitado, habitantes comenzaron a atravesar el afluente apoyados con un palo para conseguir alimentos y realizar sus actividades cotidianas.

La situación afecta a pobladores de la región de la Huasteca hidalguense, quienes desde hace más de un año dependen de pasos temporales, luego de que las lluvias dañaran el puente que utilizaban.

Aunque el nivel del agua disminuyó respecto a los momentos de mayor creciente, Protección Civil municipal advirtió que la corriente todavía representa un peligro.

Río Garcés crece y deja sin paso provisional a comunidades de Xochiatipan

El incremento del caudal cubrió el puente-vado que funcionaba como conexión hacia la cabecera municipal y las localidades de la zona; debido a las condiciones del afluente, personal de Protección Civil colocó cinta preventiva y mantiene vigilancia en el lugar para evitar que los habitantes intenten cruzar mientras persista el riesgo.

Al mismo tiempo, se pidió a la población no atravesar el río, pues la fuerza de la corriente puede poner en peligro su integridad; la reparación del paso dependerá de que el nivel del agua descienda y existan condiciones para comenzar los trabajos.

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¡Con un palo como apoyo y arriesgando la vida para conseguir alimentos! Así cruzan pobladores el río Garcés, en Xochiatipan, #Hidalgo, luego de que las lluvias destruyeran el paso provisional y dejaran a 31 comunidades parcialmente incomunicadas. https://t.co/kPZZYOks90 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Hidalgo mantiene riesgo por lluvias, inundaciones y deslaves

Para este domingo 18 de octubre, el pronóstico meteorológico contempla lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en la región este de Hidalgo. También se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados Celsius.

Las precipitaciones acumuladas pueden elevar nuevamente los niveles de ríos y arroyos, además de favorecer inundaciones, deslaves y derrumbes en zonas vulnerables, por ello, las autoridades recomendaron extremar precauciones, sobre todo en caminos, laderas y comunidades que ya presentan afectaciones.

Mientras continúan las lluvias, los habitantes de Xochiatipan permanecen a la espera de que las condiciones permitan recuperar el paso provisional sobre el río Garcés.