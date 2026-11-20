Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un parque ubicado en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco de la Ciuda de México (CDMX), a unos cuantas calles del Metro Canal de San Juan de la Línea A.

Las autoridades confirmaron este viernes 20 de noviembre de 2026 la detención de un hombre presuntamente implicado en los hechos.

Personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte informó que una mujer sin vida fue encontrada al interior de un parque ubicado en la calle Oriente 253 B y la calzada Ignacio Zaragoza.

Así ubicaron al presunto implicado en parque en Iztacalco: fue grabado

Las autoridades analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar quien o quienes abandonaron a la mujer.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados de la situación y comenzaron con la búsqueda de un hombre que fue ubicado en el lugar de los hechos.

A través del monitoreo, identificaron al individuo que salió del parque momentos antes de que fuera localizado el cuerpo, por lo que implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a su ruta y ubicarlo en calles aledañas.

Fue en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico, en la misma colonia, donde localizaron al sujeto cuyas características físicas coincidían con las del hombre identificado mediante las cámaras, por lo que alertaron a los efectivos en campo.

#AlMomento | Encuentran sin vida a una mujer al interior de una habitación de hotel en la zona de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc.



Elementos de la Fiscalía de la #CDMX ya se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/bFtHfhXPxe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Detenido traía dos cambios de ropa y droga

Al llegar al sitio, los policías le cerraron el paso y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le encontraron 40 bolsitas con posible marihuana, dinero en efectivo y dos cambios de ropa.

Por estos hechos, el hombre de 33 años fue detenido y, junto con los objetos asegurados, puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y se desconoce si contaba con alguna ficha de desaparición activa.