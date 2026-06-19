Dan último adiós a Teresa Guadalupe en CDMX; su hijo la habría desaparecido

Por más de un mes la buscaron y hoy Teresa Guadalupe Molina Hernández, desaparecida en la Ciudad de México (CDMX), recibe el último adiós por sus familiares y amigos tras ser encontrada sin vida el 10 de junio de 2026.

La mujer fue hallada sin vida en una casa ubicada en la calle Pavias 35, esquina con avenida Pantitlán, en la colonia La Perla, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México,

El presunto responsable es Fernando Yael "N", su propio hijo, quien tras ser detenido fue ingresado al Reclusorio Norte, pero hasta ahora solo es investigado por la desaparición y no por la muerte de su mamá.

Teresa Guadalupe será sepultada en Chimalhuacán

Sus familiares y amigos despiden este jueves 18 de junio de 2026 a Teresa Guadalupe en una funeraria al oriente de la CDMX.

El cuerpo de la mujer de 55 años sería velada en la Funeraria Latinoamericana a partir de las 18:00 horas, en Ermita Iztapalapa 3972, colonia Santa María Aztahuacan.

Se tiene previsto que sea sepultada mañana viernes 19 de junio de 2026 en el Panteón Los Rosales, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Cronología del caso Teresa Guadalupe, madre desaparecida y hallada sin vida

25 de abril de 2026

Teresa Guadalupe Molina Hernández fue vista por última vez el 25 de abril de 2026, de acuerdo con una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La denuncia fue presentada por su hijo Fernando Yael "N", sin embargo, con el paso de los días él se convirtió en el principal sospechoso y ahora probable responsable.

Ella y su hijo vivían en una casa ubicasa en la calle Grabados 286, de la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.



1 de mayo de 2026

El caso comenzó a ser investigado, pero de acuerdo con el folio D/01524/2026/CBP, el reporte de la desaparición se hizo el 1 de mayo de 2026.

Fue vista por última vez en su casa. Vestía un top de tiras negro, mayones negros, calcetas blancas y tenis blancos.

#DóndeEstá | Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, fue vista por última vez el pasado 25 de abril del presente año, en la su domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero no dudes en acercarte… pic.twitter.com/XqFfoukqDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

5 de mayo de 2026

Agentes de la fiscalía acudieron a la casa de Teresa Guadalupe el 5 de mayo de 2026 para llevar a cabo una diligencia.

En el cateo en el inmueble relacionado con los hechos, fueron localizados indicios biológicos que fortalecen la hipótesis de que la víctima fue agredida en el lugar.

7 de mayo de 2026

Fernando Yael "N" fue detenido luego de que en su declaración ante las autoridades se contradijo sobre lo que había pasado.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX lo en el cruce de la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la cantina La Mundial.

El joven de 21 años fue presentado es investigado por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de su madre.

Segú él, su madre había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico el 25 de abril de 2026 y desde entonces desconocía su paradero.

Sin embargo, diligencias, análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradicen esa versión.