Entre lágrimas, reaparece “La Nicholette” en una iglesia de Culiacán tras ser liberada

El caso que mantuvo en vilo a Sinaloa y a las redes sociales tuvo un desenlace inesperado este fin de semana. Nicole Pardo Molina, la influencer de 20 años conocida como "La Nicholette", reapareció públicamente en una iglesia de la sindicatura de El Salado, visiblemente conmovida y con vida, luego de haber sido privada de su libertad el pasado 20 de enero en Culiacán.

La aparición ocurrió el sábado, un día después de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmara su localización . Durante la misa, Nicole tomó el micrófono frente al altar para dirigirse a la comunidad: "Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe", declaró entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Cronología del secuestro: El Tesla morado y los videos

La pesadilla comenzó la tarde del martes 20 de enero de 2026. Cerca de las 15:55 horas, Nicole conducía su distintiva camioneta Tesla Cybertruck color morado en el fraccionamiento Isla Musala. Sujetos armados a bordo de un Toyota Corolla blanco utilizaron "ponchallantas" para interceptarla.

Cámaras de seguridad y del propio vehículo captaron el momento en que tres hombres descendieron y forcejearon con la joven , quien vestía blusa morada y pantalón negro, antes de subirla por la fuerza al sedán y abandonar la Cybertruck con el motor encendido.

El caso escaló a nivel nacional cuando el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina la coordinación con autoridades estatales para su búsqueda.

El video de la confesión forzada

Antes de su liberación, el 23 de enero, circuló en redes un video inquietante donde Nicole aparecía rígida , leyendo un mensaje de manera poco natural. En la grabación, fue obligada a autoincriminarse, declarando supuestos vínculos con la facción de "La Mayiza" (del "Mayito Flaco") y acusando a policías estatales de recibir sobornos.

En dicho material, también se le forzó a mostrar fichas de búsqueda de personas desaparecidas, como el menor Debanhi Gustavo Hernández Valdez, exigiendo información sobre su paradero, en lo que expertos interpretaron como un mensaje entre grupos criminales rivales.

¿Quién es "La Nicholette"?

Nicole Pardo, con doble nacionalidad (originaria de Phoenix, Arizona), es una figura conocida en el ámbito digital de Culiacán, con más de 110 mil seguidores en TikTok. Su fama creció no solo por su estilo de vida ostentoso, sino por administrar la "Nicholette Shop", donde vendía artículos con referencias a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Incluso, en 2021, el Grupo Arriesgado le compuso el corrido "La Muchacha del Salado".

Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación por privación ilegal de la libertad, sin validar legalmente las declaraciones vertidas en el video forzado.