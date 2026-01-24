Localizan a la influencer “La Nicholette” en Culiacán: ¿qué pasó con Nicole Pardo?

Nicole Pardo Molina , influencer conocida como “La Nicholette”, fue localizada con vida tras ser privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa, tras cuatro días desaparecida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la aparición vida de la creadora de contenido, quien fue vista por última vez el 20 de enero de 2026. Fuentes de seguridad comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la joven fue encontrada con bien.

¿Qué se sabe de la desaparición de Nicole Pardo, “La Nicholette”?

La joven de 20 años de edad fue privada de la libertad por sujetos que llegaron en un automóvil cuando ella estaba en una camioneta y los hechos quedaron grabados.

La grabación comenzó a circular en redes sociales, causando duda de por qué se la llevaron y quiénes eran las personas que la subieron en un automóvil blanco.

La desaparición de Nicole Pardo fue reportada y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla, en la que se mencionó que se le vio por última vez en un domicilio en el Fraccionamiento Isla Musala.

La Mayiza sale a la luz tras desaparición de “La Nicholette”

De acuerdo con las primeras indagatorias, tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil.

En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción de La Mayiza como responsable de los hechos.

“La Nicholette” aparece en video culpando a La Mayiza

Previo a la localización de la joven, se dio a conocer un video en el que ella aparece leyendo un mensaje con acusaciones contra La Mayiza.

La creadora de contenido expresó que no estaba en esa situación “por casualidad” e hizo declaraciones sobre presuntas actividades criminales, sobornos a policías y hechos violentos.

“Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito flaco’. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración: 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán.

Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero. Siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado”, expresó.

“La Nicholette” vendía artículos de “El Chapo” Guzmán y Los Chapitos

Nicole Pardo es creadora de contenido en redes sociales, principalmente en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok.

Asimismo, administraba el sitio denominado Nicholette Shop, a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán y al grupo Los Chapitos.

