“No estoy aquí por santa": Aparece en video “La Nicholette”, influencer presuntamente secuestrada

La preocupación en torno al caso de Nicole Pardo, influencer conocida como “La Nicholette”, volvió a crecer luego de que en las últimas horas comenzara a circular un video que lejos de calmar los ánimos, levantó más dudas sobre su situación real.

En la grabación, la joven aparece leyendo un mensaje de manera rígida y poco natural mientras realizaba acusaciones contra "La Mayiza". Usuarios en redes sociales no tardaron en notar que su tono, pausas y forma de expresarse no coinciden con su estilo habitual, lo que generó sospechas de que el contenido habría sido grabado bajo presión y no de manera voluntaria.

¡Un misterio que sacude a Sinaloa!



Se difundió un video en redes sociales donde la influencer secuestrada, "La Nicholette", acusa a "La Mayiza" de presionar a personas como ella a cometer delitos relacionados con el crimen organizado.



En dicho metraje, la creadora de contenido… pic.twitter.com/3zKAdpDI1E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Video de "La Nicholette" genera dudas sobre su paradero

Durante el video, “ La Nicholette ” afirma que no se encuentra ahí “por casualidad” y lanza una serie de declaraciones delicadas relacionadas con presuntas actividades criminales, corrupción policial y hechos violentos. El discurso, que aparenta estar leído, ha sido interpretado por usuarios y fuentes ciudadanas como un posible mensaje forzado, lo que encendió alertas sobre su seguridad.

"Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de 'El Mayito flaco'. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán . Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero. Siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado.", señaló la joven influencer en el video.

Además, al final de la grabación acusó a "La Mayiza" de haber comenzado la guerra que mantiene contra "Los Chapitos" y la cual ha provocado una matanza en el estado, así como secuestros de mujeres inocentes. Al final "La Nicholette" hizo una petición: "Por favor, den con el pareo del menor de edad llamado Debanhi Gustavo Hernández Valdez, que secuestraron el 21 de julio 2025 en la colonia 4 de marzo."

Tras la difusión del material, comenzaron a circular versiones en campo que apuntan a que la influencer seguiría secuestrada , pese a la publicación del video. De forma extraoficial, también se ha mencionado que el caso podría estar relacionado con "Los Chapitos", aunque ninguna autoridad ha confirmado esta información.

El levantón de "La Nicholette" que conmocionó a Culiacán

El caso salió a la luz la tarde del martes 20 de enero, cuando medios locales reportaron el levantón de la tiktoker en el exclusivo sector de Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte al 911, realizado cerca de las 3:55 de la tarde, la joven fue interceptada mientras se encontraba en una plaza comercial. Lo que volvió este hecho especialmente impactante es que la camioneta de la influencer , una Tesla Cybertruck color morado/lila, grabó el momento gracias a sus cámaras integradas.

En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco se aproxima, de donde desciende un hombre armado. Tras un breve forcejeo con al menos dos sujetos, Nicole es sometida y obligada a subir a un automóvil con reporte de robo, mientras su camioneta queda abandonada y encendida.

Hasta ahora, no existe una postura oficial que confirme la situación real de Nicole Pardo ni las circunstancias en las que fue grabado el video. La falta de información ha provocado que el caso se viralice y que crezca la presión social para que se actúe con rapidez.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de “La Nicholette” se mantiene como uno de los más inquietantes en redes sociales, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que aún no se ha aclarado.