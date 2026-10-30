Los “angelitos” de México: las conmovedoras fotos de niños fallecidos que guardaban las familias

Hablar de la muerte de un ser querido duele y a veces se evita tocar el tema entrre quienes lo recordarán, pero resulta quizás difícil imaginar que familias llamen a un fotógrafo para retratar a un hijo que acababa de morir y así conservar fotos de esos "angelitos".

Actualmente es casi impensable que alguna familia contrate el servicio de un fotógrafo para que llegue a casa, saque su equipo y capture en imagen el cuerpo de un niño fallecido, pero por muchos años eso sí pasaba en zonas del país.

¿Cómo era la tradición de fotografiar a los "angelitos" que morían en México?

Información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explica que al menos durante 100 años, esta tradición era normal entre las familias.

A mediados del siglo XIX y en la primera mitad XX, esta práctica formó parte de una tradición en la que pequeños fallecidos eran llamados "angelitos" por se retratados después de morir.

Podría parecer actualmente algo inpensable, pero en aquellos años, era un recurso o forma socorrida por las familias para hecer frente al duelo por la pérdida de los más pequeños de la casa.

Fotos de "angelitos", una forma de despedir a los más pequeños

Esta práctca era una forma de conservar el recuerdo del ser querido, ya sea hojeando un álbum familiar para mirar de nuevo el rostro del ser inocente que partió, o contemplando la foto colocada en alguna parte de la casa.

Podría parecer una situación irrespetuosa, pero hace años, esto permitía evocar al hijo, hermano, nieto o ahijado que no volvería más.

No sería extraño que algún familiar o persona que conozcas conserve en casa una fotografía de un "angelito", como una forma de hacerle frente a la muerte.

Los padres y hermanos del niño que murió solían retratarse con este como una forma de despedida y, de acuerdo con información referida por el INAH, pocas veces se fotografiaba solos a los menores difuntos.

De hecho, los niños antes de ser fotografiados, eran adornados con flores, ropones y túnicas que sus padrinos les obsequiaban. También portaban arreglos de flores en la cabeza y las manos eran entrelazadas para enfatizar su santidad

