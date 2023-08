Sismo en Chiapas madruga a México y se desatan los memes: "¡Un pan pa’l susto!”

¿Un despertar muy movido? Miles de mexicanos, muchos de ellos de la Ciudad de México, despertaron a mitad de noche debido a un sismo con epicentro en el estado de Chiapas, donde a las 3:33 de la madrugada, los sismógrafos detectaron un movimiento telúrico con magnitud confirmada de 5.8 en escala Richter.

Ante esta situación y luego de descartar riesgos, usuarios en redes sociales se tomaron con humor el susto por el temblor y compartieron los acostumbrados memes, ahora enfocados al despertar de madrugada y la pijama que varios de ellos portaban.

Desde un “bolillo pa’l susto”, hasta las ojeras por despertarse en plena madrugada, la imaginación de los mexicanos con los mejores memes también hicieron que la mañana tuviera un toque cómico, pues muchos de ellos sacaron la carcajada en la oficina, el transporte e incluso desde la cama.

Los mejores memes del temblor en México esta madrugada

uno ya no puede pasar su insomnio a gusto#Sismo pic.twitter.com/kXH11AVxUg — ⭒𝓼𝓽𝓪𝓻𝓰𝓲𝓻𝓵 ⭒ (@Mch_lp) August 9, 2023

Yo a las 3:35 AM levantándome por el #Sismo pic.twitter.com/H41mieHS67 — AlexisMax (@alexismaax) August 9, 2023

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del sismo en México ocurrió en Chiapas, concretamente 3 kilómetros al oeste de Tonalá, a las 3:33 de la madrugada. Tuvo una profundidad de 104 kilómetros y fue perceptible en varios estados de la República; sin embargo, no ameritó alerta sísmica.

Respecto a esta situación, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico dio a conocer que el temblor de Chiapas no ameritó la alerta debido a que la energía irradiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Por este motivo, el susto no escaló a más en los ciudadanos mexicanos.

Después del sismo de esta madrugada en Tonalá, Chiapas:

pic.twitter.com/r9Tk3anjBN — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 9, 2023

Septiembre está dando avisos de lo impactante que va a estar el temblor 🧍‍♀️ #Sismo pic.twitter.com/e8DEd3u16e — xwixsh (@xwixsh_) August 9, 2023

¿Dónde tembló en México hoy miércoles 9 de agosto?

Los temblores en México de este miércoles 9 de agosto comenzaron desde muy temprano, pues apenas 4 minutos después de la media noche, Pijijiapan tuvo un movimiento telúrico de escala 4.3, también en el estado de Chiapas; más tarde, en Guerrero, otro sismo de 3.8 sacudió las costas cerca de Técpan, seguido inmediatamente de otro con magnitud 3.9.

A las 4:28 de la madrugada, Salina Cruz, en Oaxaca, tuvo otro temblor de 4.0 grados, y, hasta las 4:44, se registró otro sismo en Lázaro Cárdenas, Baja California, con una intensidad similar, por lo que ha habido varios sismos a lo largo de este día, aunque todos imperceptibles para la mayoría de mexicanos.