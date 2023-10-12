Los Peluches: Byeven reclama al Pejidente por regalar petróleo a Cuba

Hoy en Los Peluches, Byeven llama al Pejidente en videollamada para decir que México ha estado derrochando mucho petróleo o lo regalan a Cuba; sin embargo, este lo niega y dice que es porque el país está en deuda en la balanza comercial.

Esto hace enojar a Byeven y dice que es mentira porque Cuba no tiene dinero ni nada que dar “lo único que tiene es amor para dar”, a menos que sea a cambio de unos dólares. El Pejidente dice que Cuba ha dado mucha azúcar con Celia Cruz, también señala que han contribuido a la alimentación pues diariamente se comen miles de tortas cubanas. Además de que ofrece libertad cuando la necesita México, como en las cubas libres.