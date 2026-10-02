Tormentas que parecen sismos: por qué un trueno puede activar los sensores sísmicos

Ante el temporal de lluvias que azota a la Ciudad de México (CDMX), diversos rayos han sorprendido a los habitantes de la capital, pero un trueno en especial hasta activó los sensores sísmicos.

Durante la tormenta del pasado 30 de septiembre, un potente rayo sacudió al poniente de la ciudad, y minutos después la aplicación de SkyAlert emitió un aviso de microsismo.

Pero ¿cómo puede una tormenta hacer que un sensor sísmico detecte una señal parecida a la de un temblor?

¿Por qué un trueno puede activar un sensor sísmico?

Los sismómetros son instrumentos extremadamente sensibles. Su función principal es detectar las pequeñas vibraciones que se producen en el suelo, pero esas vibraciones no siempre tienen que ver con un origen tectónico.

Es decir, no porque un sensor sísmico registre movimento quiere decir que ocurrió un temblor, ya que estos instrumentos también perciben las vibraciones ocasionados por lluvias intensas, el viento, los vehículos, el paso de trenes, e incluso hasta de las olas.

Este tipo de señales llegan a producir pequeñas vibraciones del terreno, lo que hace que las alertas puedan emitir avisos de microsismos debido a que los sensores son altamente sensibles.

⚡ ¡El potente estruendo que retumbó en la #CDMX!



A las 16:56 h de este miércoles #30DeSeptiembre, la caída de un #Rayo 🌩️ generó un trueno de tal magnitud que su vibración fue confundida con un #MicroSismo en varias zonas de la capital.



Así se vivió el momento desde la… pic.twitter.com/PfEogTO2mX — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 1, 2026

Lo que hace que un trueno pueda parecer un microsismo

Cuando ocurre una descarga eléctrica, el rayo puede calentar el aire que lo rodea a temperaturas cercanas a los 30 mil grados Celsius en una fracción de segundo.

El calentamiento provoca una expansión repentina del aire y genera una potente onda de choque, misma que produce el característico sonido de un trueno.

Cuando el rayo es muy intenso, parte de esa energía acústica puede transmitirse hacia la superficie y generar vibraciones en el terreno, mismas que hacen que los sensores lo detecten como un sismo provocado por el movimiento de una falla.

A este tipo de señal se le ha dado el nombre común de “sismotrueno”, pero solo ocurre cuando la onda del trueno se acopla con el suelo y produce una vibración de corta duración.

⚪Microsismo CDMX⚪

Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.

Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.



🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧



Descarga SkyAlertApp: https://t.co/utcJz1LFMg



30/9/2026, 4:56:17 p.m. — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2026

¿Qué son los microsismos y por qué ocurren en CDMX?

Los microsismos son pequeños movimientos de la tierra que se generan a poca profundidad y que ocurren directamente en el subsuelo de una ciudad. Para que se le considere así, deben ser de muy baja magnitud, es decir de 4.0 para bajo.

En el caso de la CDMX, en la zona poniente se han estudiado estructuras como la falla Barranca del Muerto y la falla Mixcoac-Plateros, asociadas con pequeños movimientos que pueden sentirse en algunas zonas de la ciudad.

Por ello, es que pueden saltar las alertas de microsismo, aunque no deben confundirse, ya que un trueno puede hacer vibrar ligeramente el suelo y ser detectado por un sismómetro, pero eso no significa que el rayo haya provocado un terremoto.

