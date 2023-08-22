Impactantes imágenes de las inundaciones en Chile; hay 2 muertos

El centro y sur de Chile se encuentra bajo emergencia por las severas inundaciones que dejaron las fuertes lluvias registradas en los últimos días; las autoridades informaron que hasta el momento se reportaron dos personas muertas.

Además se evacuaron a miles de personas que vivían cerca de varios ríos que estaban a punto de desbordarse, así como miles más que se encuentran damnificados luego de que su patrimonio resultara dañado por el agua.

De acuerdo al Servicio Nacional de Emergencias (Senapred), hay más de 26 mil personas aisladas y casi 34 mil evacuados, además hay unas 38 mil personas sin suministro eléctrico en las zonas afectadas, sobre todo en la región del Maule.

El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió a la población que cumpla con las órdenes de evacuación emanadas por la autoridad para los lugares con más riesgo por la subida de los numerosos ríos de la zona.

“Cuando se reciben estos mensajes, no es broma, se debe evacuar inmediatamente”, insistió el presidente chileno.

AHORA ⚠️ Así se encuentra el estadio Fiscal de Talca producto del desborde del río Claro. pic.twitter.com/yjrhUEoNqH — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 21, 2023

Declaran estado de catástrofe en Chile tras inundaciones

Gabriel Boric declaró estado de catástrofe desde la región de O’Higgins cerca de Santiago hasta la del Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital, las más afectadas por el temporal, que ya a fines de junio enfrentaron las mayores lluvias en tres décadas.

“Esto permite una mayor facilidad y fluidez de los recursos, teniendo todos los resguardos necesarios”, dijo Boric sobre la medida durante un recorrido por la región de Maule, donde llueve desde el fin de semana.

Las lluvias han caído con fuerza en zonas cordilleranas, lo que aumenta los riesgos de crecida de ríos, deshielos, derrumbes y deslizamiento de tierra, alertaron las autoridades.

Se inunda estadio de Chile

El Estadio Fiscal de Talca, en Chile, se inundó luego de que el río Claro, que pasa por la ciudad, se desbordó tras las fuertes lluvias. En redes sociale circularon imágenes y videos de como quedó la cancha bajo el agua.

En las imágenes se puede ver como el estadio de Chile parece una enorme piscina de agua con lodo.

Con información de Reuters