25 años de secuelas: Así afectaron a México los atentados del 11S

Hace 25 años, el mundo cambió para siempre. El 11 de septiembre de 2001, un múltiple atentado terrorista en Estados Unidos dejó miles de muertos, heridos y secuelas que se mantienen en la actualidad, incluso en México.

En entrevista con Azteca Noticias, Gustavo López Montiel, Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, habló de las afectaciones del 11S para nuestro país y para los ciudadanos estadounidenses.

El 11S transformó a Estados Unidos

Al burlar la defensa de uno de los países más seguros del mundo, cambió por completo la vida cotidiana de los estadounidenses.

"Cambió la forma en la que la seguridad se pensaba, no únicamente en términos internacionales, sino también en términos de la vida cotidiana de las personas" dijo Gustavo López Montiel.

Además, el gobierno de George W. Bush inició nuevas ofensivas contra países de Medio Oriente involucrados en los atentados.

“También el empoderamiento de Irán en ese sentido comenzaba a generar conflicto, no únicamente en términos de la relación con los Estados Unidos, sino también de lo de lo que ocurría con Israel y obviamente en el contexto de los demás países de Medio Oriente. Entonces, por eso el endurecimiento de las posiciones de los Estados Unidos con respecto a esos temas”, agregó el académico.

#11S | Hace 25 años, el mundo se detuvo



Así informamos en #AztecaNoticias sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estas fueron algunas de las primeras imágenes que llegaron a nuestros estudios y el enlace desde el lugar de los hechos, mientras el mundo intentaba… pic.twitter.com/VU1gqmY7pT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

¿Cómo afectaron a México los atentados del 11S?

Gustavo López Montiel puso como una consecuencia el incremento de las redadas contra migrantes en Estados Unidos, principalmente contra personas de origen musulmán, pero también contra los de otras nacionalidades.

“Era un momento en el que se decía se estaba alcanzando un acuerdo en términos migratorios dentro de los Estados Unidos, para regularizar lo que ocurría con los migrantes que estaban ahí, y todo esto se detuvo”, dijo.

Además, se reforzó la seguridad en los cruces fronterizos, afectando también a todos los connacionales que buscaban ingresar al país de manera legal.

“El gobierno mexicano tuvo que construir sus propias capacidades de inteligencia, particularmente en torno a los temas que interesaban a los Estados Unidos, y en ese sentido, estuvieron deteniendo a personas que usaban México como un tercer país para poder ingresar a los Estados Unidos”, finalizó el Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.

