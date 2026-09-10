¿Dónde nació Luis Donaldo Colosio? El senador de MC responde ante cuestionamientos de Morena

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, arremetió de forma directa contra la cúpula de Morena al asegurar que existe un evidente "nerviosismo" dentro de las filas del partido guinda ante las versiones que lo perfilan como un fuerte aspirante a la gubernatura de Sonora. El legislador denunció que el partido oficialista está usando las instituciones y recursos públicos para hacerle espionaje político y montar campañas de descalificación en su contra, en lugar de utilizar esos aparatos de investigación para perseguir a los criminales que azotan al país.

El senador de @MovCiudadanoMX, Luis Donaldo Colosio, dijo que en #Morena están muy nerviosos por las menciones que se han hecho de su posible candidatura al gobierno de #Sonora.



Insistió que será en el momento adecuado cuando se pronuncie al respecto, pero adelantó qué aunque… pic.twitter.com/8Ucjs9uTnJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Colosio enfatizó que dirá si va o no por el gobierno estatal cuando sea el momento adecuado, pero adelantó que los intentos por frenarlo responden al temor de perder la entidad. Cuestionó las versiones difundidas por sus opositores sobre supuestos documentos apócrifos y aclaró que toda su vida se ha inscrito en planteles educativos y comicios electorales como originario de Magdalena de Kino, Sonora. Además, recordó que el sistema del Registro Civil estatal cuenta con sus documentos oficiales en regla desde 1985.

Espionaje político y el respaldo constitucional sobre su origen

El senador emecista dejó claro que no hay margen para la duda sobre su pertenencia a la entidad. Mencionó que el artículo noveno de la Constitución de Sonora establece con claridad que cualquier persona nacida de padres sonorenses es legalmente reconocida como tal, por lo que las acusaciones de la oposición carecen de todo sustento jurídico y únicamente buscan engañar a la ciudadanía.

Ironizando sobre las maniobras y gastos de Morena para atacar su figura, Colosio ofreció mandarles una copia de su acta de nacimiento y hasta de la invitación a su bautizo en su municipio natal, "con todo y el bolo que se repartió". Concluyó señalando que este tipo de ataques personales solo dejan al descubierto una profunda falta de criterio, una clara malversación de fondos públicos y el pánico que existe en los cuarteles oficiales ante la posibilidad de perder Sonora en las urnas.