¡Arranca el proceso electoral! INE da banderazo rumbo a elecciones 2027 donde se elegirán más de 19 mil cargos en todo el país

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo oficial de salida al Proceso Electoral Federal y Concurrente 2026-2027 mediante una ceremonia cívica en sus instalaciones centrales. Durante el evento, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, mandó un mensaje directo a la clase política al afirmar que el árbitro electoral opera bajo absoluta imparcialidad. La funcionaria sostuvo que el INE no trabaja para ningún partido político ni gobierno, advirtiendo que en esta contienda nadie tiene el triunfo asegurado de antemano y que solo la ciudadanía definirá el rumbo del país con su voto.

Ante los representantes de todas las fuerzas políticas, el órgano electoral exigió a los partidos y candidaturas actuar con madurez democrática y estar a la altura de lo que exige la gente. La dirigencia del INE pidió dejar a un lado la polarización, respetar las reglas de la contienda y evitar ataques infundados contra la autoridad electoral. Pese a los recientes cambios dentro de la estructura operativa del instituto, las autoridades aseguraron que la logística está lista para desplegar una de las elecciones más grandes de la historia reciente.

#AlMomento | Se lleva a cabo la Ceremonia de Inicio del proceso electoral federal 2026-2027.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/OV2MROhSER — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

¿Qué se elige en las elecciones del 2027?

El proceso electoral 2026-2027 perfila una jornada masiva donde más de 100 millones de mexicanas y mexicanos están llamados a participar. A nivel federal, el país acudirá a las urnas para renovar por completo la Cámara de Diputados, poniendo en disputa los 500 lugares del Palacio Legislativo de San Lázaro que definirán el contrapeso político para el resto del sexenio.

En el ámbito local, la contienda abarcará las 32 entidades del país para elegir más de 19 mil 600 cargos de elección popular. En esta gran elección se disputarán 17 gubernaturas estatales, la renovación de 31 congresos locales y miles de alcaldías con sus respectivas regidurías. Para lograr esta cobertura, el INE prevé instalar cerca de 176 mil casillas a lo largo de todo el territorio nacional.