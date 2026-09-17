Luna de Cosecha 2026: A qué hora verla en su punto máximo desde México

La Luna de Cosecha 2026 ya está muy cerca; este es uno de los fenómenos que más encanta a los amantes del cielo por la visibilidad de nuestro satélite. Si no quieres perdértela te decimos a qué hora verla en su punto máximo.

Aunque la contaminación lumínica a veces no nos permite apreciar algunos eventos astronómicos, la CDMX sí podrá disfrutar de la vista de la Luna en su máximo esplendor.

¿A qué hora ver la Luna de Cosecha de septiembre 2026 en la CDMX durante su punto máximo?

La Luna llena tendrá su vista a partir de las 10:49 horas del 26 de septiembre de acuerdo con el INAOE, y sabemos que este no es el mejor horario para presenciar un evento de esta naturaleza por eso es que te dejamos el dato de el horario exacto para ver la Luna de Cosecha de mejor forma y ese es a las 18:29 horas del mismo día.

Este horario es favorecedor puesto que la Luna estará ya en el horizonte oriental y con ello podrás sacar las mejores fotografías para preservar este momento que nos regala el cielo.

Ese día también podremos observar a Neptuno en oposición. Neptuno estará alineado con la Tierra y ambos frente al Sol; al mismo tiempo estará en perigeo, es decir con la mínima separación con la Tierra, a 28,88 U.A y magnitud de 7,8, en dirección de la constelación de Piscis.

¿Por qué se le llama Luna de Cosecha?

La Luna de la Cosecha lleva este nombre porque es a luna llena más cercana al equinoccio de otoño y con ello, en la antigüedad, ayudaba a los agricultores, pues aportaba más luz durante las noches y con ello podían recoger su cultivo.

Es así que debido por antiguas tradiciones de tribus nativas de Norteamérica, se nombraba a la luna llena de acuerdo con los ciclos de la naturaleza y las labores del campo.

