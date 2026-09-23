Destrucción institucional, narcopolítica y deuda: El balance del legado de AMLO por Macario Schettino

En su más reciente obra, El momento más oscuro, el analista político y economista Macario Schettino sostiene que México atraviesa la crisis institucional más severa de su historia moderna. Schettino plantea que la gestión de Andrés Manuel López Obrador heredó un “Estado hueco” que perdió sus herramientas básicas de gobernabilidad tras desmantelar el contrapeso del Poder Judicial, comprometer la estabilidad financiera con un déficit no visto desde los años ochenta y consolidar una alianza pragmática con el crimen organizado para asegurar victorias electorales, un factor que deja al país bajo la lupa y presión internacional.

El economista advierte que el derroche presupuestal enfocado en obras de bajo rendimiento y el financiamiento de programas sociales clientelares ahogaron las finanzas públicas, derivando en estancamiento económico e inflación real en productos básicos. Para Schettino, la voracidad, ineficiencia y corrupción que caracterizan al grupo en el poder hacen insostenible la continuidad del proyecto a largo plazo, anticipando un acelerado desgaste institucional que obligará a la ciudadanía y a los actores políticos a preparar la reconstrucción del país antes de lo previsto.