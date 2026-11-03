Madre entrega a su hijo a las autoridades; es sospechoso del feminicidio de Janeth “N” en Michoacán

El caso del feminicidio de Janeth “N”, ocurrido en Charo, Michoacán, tuvo un giro cuando Karmen Romero, madre de Luis Santiago “N”, entregó a su propio hijo a las autoridades, ya que es sospechoso del crimen.

Madre entrega a su propio hijo tras ser señalado por feminicidio en Michoacán

Por medio de redes sociales, la mujer publicó que llamó a las autoridades después de que su hijo se presentó a su casa en Valle de Santiago, en Guanajuato, alrededor de las 17:43 horas el 29 de octubre de 2026.

“Lamentablemente, mi hijo ha cometido un delito que no tiene nombre, una aberración que debe ser castigada con todo el peso de la ley”, escribió Karmen Romero.

Cómo ocurrió la detención del sospechoso en Guanajuato

La madre mencionó que facilitó la entrega de Luis Santiago “N” siete días después de que presuntamente cometió el crimen y detalló que minutos antes, agentes ministeriales habían acudido a la vivienda, por lo que decidió comunicarse con ellos para informarles que lo entregaría.

Romero destacó que los agentes regresaron poco después de que ella se los notificó. Afirmó que Luis se retiró voluntariamente con los agentes ministeriales.

Juez dicta prisión preventiva al presunto implicado del feminicidio de Janeth “N”

Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán informó que Luis Santiago “N” fue vinculado a proceso tras una audiencia con un juez de control, lo que significa que habrá una investigación formal en su contra.

Además, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria, aseveró la dependencia en un comunicado.

El crimen contra Janeth “N” ocurrió el 22 de octubre de 2026. La joven fue hallada sin vida al interior de su domicilio en el barrio de Charo, en Michoacán. Debido a ello, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ubicó las pesquisas con el protocolo de feminicidio.

