Por esta razón hubo disparos cerca de la FGR en CDMX: madres buscadores estaban a unos metros

Este martes se registraron disparos cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX), donde se encuentra un campamento de madres buscadoras.

El reporte de las autoridades señala que no hubo personas lesionadas por las detonaciones que se esucharon cerca de las oficinas de la FGR ubicadas en Río Pánuco 10, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Disparos en CDMX se escucharon hasta oficinas de la FGR

Margarita López Pérez, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., narró en un video en Facebook que escucharon disparos cerca de la FGR.

Esta situación causó pánico entre las madres buscadoras, quienes, de acuerdo con ella, se tiraron al piso y se creía que las detonaciones habían sido por un aparecente asalto.

"Están todas las mamás agazapadas en el suelo, se escuchan las patrullas y realmente para nosotros fue algo muy fuerte", expresó, mientras se escuchan de fondo sirenas.

"Estamos bien, a las mamás no les pasó nada. Están todas tiradas en el suelo en este momento (...) se nos hace inaudito que nos digan que hay un asalto aquí a un lado del campamento ", narró.

Confirman por qué hubo disparos cerca de la FGR en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hubo disparos en inmediaciones de las instalaciones de la FGR, localizadas en la colonia Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte de la SSC, las detonaciones ocurrieron en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, a unas cuadras de las instalaciones de la FGR.

Los disparos se registraron cuando policías de la SSC realizaron la detención de cuatro hombres relacionados a un robo a casa habitación ocurrido en Saltillo, Coahuila.

Las autoridades identificaron una camioneta gris que portaba placas sobrepuestas e ingresó al domicilio y posteriormente salió del residencial.

Cuando la policía de la CDMX ubicó la unidad, los tripulantes, no se detuvieron e intentaron huir haciendo maniobras que ponían en riesgo a los peatones de la zona.

Ante ellos, los policías realizaron disparos a los neumáticos de la camioneta, lo que detuvo su marcha.

¿Quiénes son los detenidos acusados de un robo en Saltillo?

Los detenidos por el robo fueron identificados como Milton "N", Jhon "N", David "N" y Ángel "N", dos de ellos de nacionalidad extranjera, quienes posiblemente participaron en el robo de objetos de alto valor en una casa de una zona residencial en Saltillo el 13 de septiembre.

A los detenidos se les aseguraron un arma de fuego tipo revólver y un arma de fuego tipo subametralladora, 46 cartuchos útiles, 200 bolsitas de plástico transparente con características propias de Marihuana, 11 aparentes dosis de cocaína y ocho dispositivos móviles.

Dichas personas estarían presuntamente relacionados con un grupo delictivo en CDMX y Coahuila, dedicado a los delitos de robo a casa habitación y narcomenudeo.