Maestra se embaraza de su alumno; el insólito giro que dio el caso años después

Maestra se embaraza de su alumno. Esa es la frase que resume la perturbadora realidad que se vivió en una escuela primaria de Nueva Jersey, donde Laura Caron, una docente de 36 años, acaba de declararse culpable tras años de mantener relaciones íntimas con uno de sus estudiantes de quinto grado.

El inicio del abuso bajo el mismo techo

Caron conoció al niño cuando él tenía apenas 11 años y ella le daba clases en la primaria Middle Township. La familia del menor le tenía tanta confianza a la maestra que dejaba a sus tres hijos dormir en casa de ella varias noches por semana. Lo que los padres veían como un enorme apoyo, se volvió el escenario ideal para el abuso, el cual continuó hasta que el joven cumplió 15 años.

El oscuro secreto de esta profesora salió a la luz a finales de 2024. El padre del menor vio una foto en Facebook de la hija de Caron, nacida en 2019, y notó un parecido escalofriante entre la niña, él mismo y su hijo. Esa chispa de intuición provocó una investigación a fondo. Las autoridades destaparon que incluso los hermanos de la víctima llegaron a ver al chico en la cama de la maestra, pero por su inocencia infantil no midieron la gravedad del asunto.

"Ella no me manipuló": la insólita defensa

A pesar de las abrumadoras pruebas y de que Caron ya aceptó su culpa por poner en riesgo a un menor, el joven, quien hoy tiene unos 21 años, salió a defenderla a capa y espada. Exige que le retiren los cargos, asegurando que él dio el primer paso. "A mí no me prepararon, ni me violaron, ni me manipularon. Yo empecé todo", confesó a un medio local de Nueva Jersey.

Bajo el acuerdo firmado con el fiscal Jeffrey H. Sutherland, Caron enfrenta cinco años en una prisión estatal, tendrá que entregar su licencia de enseñanza y vivirá registrada de por vida en la lista de agresores sexuales que estipula la Ley Megan. Su condena oficial se dictará el 8 de enero de 2027.