Esta es la casa de cambio que “Mayito Flaco” usa para lavar dinero con transacciones espejo: ubicación y nombre

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", señalado como el jefe de "La Mayiza" o "Los Mayos", buscó la manera de mover el dinero productor del narcotráfico generado por esta facción del Cártel de Sinaloa.

El hijo de Ismael "El Mayo" Zambada creó una estrategia que implica un esquema denominado transacciones espejo, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La otra nacionalidad de "Mayito Flaco" que lo puso en la mira

Ismael Zambada Sicairos tiene doble nacionalidad: mexicana y estadunidense, pues según el informe del gobierno americano, nació en Anaheim, California, en 1982.

De hecho se sabe que el narcotraficante incluso cambió su nombre para evitar ser identificado y detenido, por lo que en 2011 se hizo llamar Fernando Sicairos Aispuro.

Casa de cambio en México es usada por "Mayito Flaco"

"Mayito Flaco" ha buscado controlar rutas para traficar droga en la región fronteriza de Baja California, principalmente en zonas cercanas a Tijuana y Mexicali.

Para ello, tiene aliados como jefes de plaza y lugartenientes, entre ellos René Arzate García, "La Rana" y Pedro Humberto Martínez Rodríguez, "Gordo Flubber”, quien a su vez se apoya de su pareja Ilia Elizabeth Felix Rivera, alias "Felix".

Esta mujer sería operadora financiera de "Los Mayos", usando su casa de cambio Galerías Centro Cambiario, SA de CV o Magic Casa de Cambio ubicada en Defensores de Baja California, Tijuana.

Transacciones espejo: el esquema de "Mayito Flaco" para mover su dinero

Magic Casa de Cambio es usada para colaborar con casas de cambio cómplices en el sur de California y recolectar el dinero de las ganancias del narcotráfico generado en Estados Unidos.

También, a través de este local, se realizan transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México, lavando así el dinero para "Gordo Flubber" y "La Rana".

El establecimiento ha sido usado por el Cártel de Sinaloa desde antes, pues el anterior propietario de la casa de cambio y exesposo de "Felix", Omar Guadalupe Ayon Díaz, alias "Ayon", fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para la organización, pero después fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden de "Gordo Flubber".

