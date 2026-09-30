Él es el supuesto hotelero que financia la guerra contra “Los Chapitos": el aliado clave de “Mayito Flaco”

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", señalado como presunto líder de la facción de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa opera bajo una red de aliados que fueron dados a conocer por Estados Unidos.

El hijo del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada no opera solo, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual tiene en la mira a más personajes clave en el cártel.

EU va contra "Mayito Flaco" y "Los Mayos"

Este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a casi 50 personas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos y gente que estaría relacionada con "Los Mayos".

A la lista se suman miembros de su círculo más cercano y probables líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que al parecer permiten que el Cártel de Sinaloa opere en la frontera entre Estados Unidos y México.

¿Quiénes son la gente aliada de "Mayito Flaco" para controlar "Los Mayos?

Luego de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, papá de "Mayito Flaco", en julio de 2024, se desató una lucha entre su gente contra "Los Chapitos", hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La lucha entre ambas facciones del cártel desató una ola de violencia en Sinaloa, pero "Mayito Flaco" ha buscado controlar la organización y para ello se apoya en otros personajes, entre ellos:



Hildegardo Gastelum García, “Aldo”

Es señalado como presunto asesor de confianza de "Mayito Flaco", además de ser narcotraficante y propietario de un negocio hotelero en Culiacán bajo la razón social Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV, cuyos ingresos al parecer son usados para financiar la guerra de "Los Mayos" contra "Los Chapitos"



Jorge Luis Mendoza Uriarte y Francisco Javier Mendoza Uriarte

Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, "Güero Chompas" y Francisco Javier Mendoza Uriarte, "Francisco", habían trabajado anteriormente para "El Mayo" Zambada.

"Güero Chompas" presuntamente controlaba territorio en Baja California como líder de una célula y Francisco era secretario de "El Mayo", pero tras su captura, se alinearon con "Mayito Flaco" y "Güero Chompas" es presunto jefe de seguridad de "Los Mayos".



Lorenzo Castillo Maldonado, "Castillo"

Este hombre trabaja directamente para "Güero Chompas" y al parecer brinda protección a "Mayito Flaco".

"Castillo", como lo conocern, cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando gente del Cártel de Sinaloa habrían sobornado a funcionarios mexicanos para obtener su liberación.

De acuerdo con Estados Unidos usa una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Además, bajo las órdenes de "Mayito Flaco", "Castillo" habría contratado sicarios para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California.

Revelan lista de operadores de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.|Departamento del Tesoro de EU

Revelan que "Mayito Flaco" tiene otra nacionalidad

El Departamento del Tesoro reveló que Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco" tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, pues nació en Anaheim, California, en 1982.

Incluso para no ser detenido y esconderse de las autoridades, en 2001 se cambió el nombre por Fernando Sicairos Aispuro, y además se dio a conocer otra fotografía del hijo del narcotraficante "El Mayo" Zambada.