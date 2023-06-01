¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 1 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este jueves 1 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Tampico, Tamaulipas.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO reconoce un buen gobierno de Américo Villarreal

En el marco del Día de la Marina, el presidente AMLO felicitó al pueblo de Tamaulipas por haber elegido a un buen gobernador como Américo Villarreal y dijo que es un hombre íntegro y honesto.

Rafael Ojeda Durán presentó el informe sobre los delitos con mayor incidencia en Tamaulipas.

AMLO niega actos de desaparición por parte del Estado

El presidente López Obrador negó que en su gobierno haya actos de tortura y desaparición forzada como en otros años.

AMLO habló sobre acuerdos con trabajadores de Mexicana de Aviación

El presidente López Obrador destacó que las negociaciones con trabajadores de Mexicana de Aviación que fueron despedidos se encontraban en proceso; sin embargo, no se pudieron concretar.

“Yo quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores; que ayuden, que contribuyan, porque lo que van a recibir ya en una asamblea de ellos, tanto de activos como de jubilados, llegaron al acuerdo de distribuirlo de manera equitativa, que les toque parejo, pero con los amparos no podemos hacer nada”, dijo.

AMLO llega a acuerdo con Grupo México por tramo ferroviario

#EnLaMañanera | Ferrosur ampliará su concesión en la región limítrofe de Veracruz y Oaxaca. Esto tras el acuerdo al que llegó #GrupoMéxico con gobierno federal tras recueperacion de vias para corredor interoceánico pic.twitter.com/LAZWbMbm6F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 1, 2023

Cuando se encontraba en Tamaulipas, el presidente AMLO destacó que el acuerdo es un acto benéfico para su administración. Señaló que no se le pagará a Grupo México, sino que se va a ampliar a 8 años su concesión el tramo de más de 100 kilómetros que va del Istmo hacia Veracruz.