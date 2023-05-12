¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 12 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este viernes 12 de mayo de 2023, presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Adán Augusto habla sobre los permisos de casinos

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló acerca de los permisos de casinos.

Marcelo Ebrard habla sobre fin del Título 42 en frontera con Estados Unidos

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), habló acerca del fin del Título 42 en Estados Unidos y el flujo de la migración. Asimismo, reafirmó que el senador republicano John Kennedy es una persona "racista".

"El flujo va bajando, no hemos tenido confrontaciones, EU está cumpliendo su parte", afirmó el canciller.

Por otro lado, habló del proyecto de ley republicano aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 11 de mayo, mismo día que terminó el Título 42; sin embargo, se prevé que el proyecto no sea aprobado por el Senado.

#EnLaMañanera | El senador republicano, John Neely Kennedy es persona non grata: @m_ebrard pic.twitter.com/JDOQgWBi0k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

John Kennedy afirma que sin EU, México comería comida para gatos

Durante la mañanera de AMLO, se presentó la polémica declaración del senador republicano John Kennedy, donde afirma que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de lata y viviendo en el patio trasero en una tienda.

"Profundamente ignorante", señaló Marcelo Ebrard, y posteriormente comenzó a dar datos como que México ha contribuido a que el fentanilo no llegue a Estados Unidos. "No lo sabe o finge no saberlo".

AMLO llama a no votar por senador John Kennedy

AMLO llamó a los ciudadanos estadounidenses y a los paisanos en Estados Unidos a que no voten por personas como el senador John Kennedy, además agregó que ni siquiera quería usar el apellido. "Muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos", señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a estadounidenses evitar votar por el senador republicano, John Neely Kennedy quien ayer dijo que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos pic.twitter.com/2xDejXTupo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

De igual manera, el presidente López Obrador presentó datos del porqué México es de suma importancia para Estados Unidos.

Marcelo Ebrard explica cifra fija de cuántos migrantes se pueden recibir

El canciller mexicano reiteró que la cifra fija de migrantes que se pueden recibir en el país, la cual, es de mil, puesto que, según él, no se pueden recibir más en los albergues en la frontera.

¿AMLO irá a EU para visitar a los paisanos?

Al ser cuestionado sobre si viajaría a Estados Unidos a visitar a los paisanos, AMLO destacó que es importante esperar a ver cómo se desenvuelven las cosas para evitar ser acusado de intervención en la política interna del país vecino.