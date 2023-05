“Persona non grata, racista e ignorante": Marcelo Ebrard responde al senador John Kennedy después de críticas hacia México

El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón señaló al senador John Kennedy como una persona non grata, además de racista e ignorante tras las críticas hacia México, pues este afirmó que sin Estados Unidos, México estaría “comiendo comida para gatos y viviendo en una tienda de acampar”.

“Yo lo que le diría, es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados, a mí se me hace un señor ignorante, racista, debería dar vergüenza, ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros”, afirmó Marcelo Ebrard.

John Kennedy afirma que sin EU, México estaría comiendo comida para gatos

Los comentarios del senador John Kennedy se dieron después del cuestionamiento sobre si el Ejército de Estados Unidos pudiera ingresar a México para luchar contra los cárteles de droga.

“¿Por qué no toman el teléfono, llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hacen un trato para permitir a nuestro Ejército ir a México para detener a los cárteles?”, cuestionó John Kennedy a la directora de la DEA, Anne Milgram.

¡Las reacciones no se hicieron esperar!



Posteriormente, el senador republicano hizo una comparación entre la economía de EU y la de México, sobre el cual aseguró: “Nuestra economía es de 23 trillones de dólares, la economía de México es de 1.3 trillones, nuestro país es 18 veces más grande, compramos 400 mil millones de dólares todos los años a México, sin el pueblo de EU, México, hablando figuradamente, estaría comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio”.

Roberto Velasco Álavarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, también contestó al senador John Kennedy: “México es un país grande, digno y soberano, @SenJohnKennedy. No somos traspatio de nadie”

Finalmente, el canciller también mencionó que lo dicho por el senador John Kennedy no ofende a México, porque solamente subraya lo ignorante y pequeño que es, “Estados Unidos necesita a México”.