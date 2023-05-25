¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 25 de mayo

La mañanera de AMLO de este jueves 25 de mayo de 2023 presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA). Revisa el resumen en vivo de la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

INAH informó acerca de una pieza arqueológica de Chalcatzingo.

¿Qué dijo AMLO sobre los casos de meningitis en Tamaulipas?

Durante la mañanera de AMLO, el presidente fue cuestionado sobre los casos recientes de meningitis en Tamaulipas; indicó que la secretaría de Salud se encuentra al pendiente de la situación y señaló que se registró una contaminación que produjo los fallecimientos, por lo que ya se investiga.

AMLO se lanza contra la SCJN

El presidente AMLO se lanzó nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): "Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado y a perder. A lo mejor hay excepciones”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo respetuoso de eventuales movilizaciones parar defender gestión de Norma Piña al frente de la #SCJN pic.twitter.com/9HyhWWbJWl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

AMLO pidió no votar por Ron DeSantis

El presidente AMLO pidió a los hispanos que radican en Florida, no votar por Ron DeSantis, pues considera que está en contra de los migrantes, pues el pasado 24 de mayo anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Gobierno Federal cumple con indemnizaciones de tramos expropiados para el Tren Suburbano

AMLO destacó que el gobierno ya cumplió con las indemnizaciones a propietarios de los más de 113 mil metros cuadrados que fueron expropiados para garantizar conectividad de Tren Suburbano con el Aeropuerto Felipe Angeles (AIFA).

AMLO habla acerca de la encuesta interna de Morena para elegir candidato a la presidencia 2024

AMLO negó que tuviera alguna corcholata favorita y aseguró que apoyará a quien resulte vencedor en la encuesta interna para elegir al candidato o candidata que contenderá en las elecciones 2024.